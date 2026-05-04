به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف با تمرکز بر شرایط جاری اقتصاد دیجیتال کشور، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای تقویت و حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه را بررسی کردند. هاشمی با اشاره به آثار اختلالات اینترنتی بر فعالیت پلتفرم‌ها و شرکت‌های نوآور، بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش خسارات، بازگشت ثبات به فضای کسب‌وکار و تقویت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

هم‌افزایی برای تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال

در ادامه، مدنی‌زاده نیز با اشاره به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی کشور، اعلام کرد: ظرفیت‌های حمایتی، تسهیل‌گری و هماهنگی‌های بین‌بخشی این وزارتخانه برای پشتیبانی مؤثر از فعالان این حوزه به‌کار گرفته می‌شود و تلاش می‌کنیم مسیر فعالیت این کسب‌وکارها باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

وی همچنین با نگاهی به آثار اختلالات اینترنت بر فضای اقتصادی، تأکید کرد: استمرار ناپایداری در دسترسی به خدمات دیجیتال، روند فعالیت بنگاه‌ها را با اخلال مواجه می‌کند و می‌تواند بر اعتماد بازار و جریان سرمایه‌گذاری در این حوزه اثر منفی بگذارد، از این‌رو هماهنگی برای کاهش این ریسک‌ها در دستور کار قرار دارد.

در این دیدار، دو وزیر با تأکید بر نقش داده‌محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور توافق و تداوم همکاری‌های مشترک را مورد تأکید قرار دادند.