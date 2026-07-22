ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حملات اخیر آمریکا علیه کشورمان و نقض تفاهم‌نامه پایان جنگ، اظهار کرد: هدف حداقلی آمریکایی‌ها از این اقدامات، گرفتن کنترل و مدیریت تنگه هرمز از جمهوری اسلامی ایران و هدف نهایی آن‌ها نیز حمله به عمق کشور است.

وی متذکر شد: نباید فراموش کنیم که همان‌طور که رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند، هدف اصلی آمریکایی‌ها در این سال‌ها در ارتباط با جمهوری اسلامی، بلعیدن ایران بوده است. آمریکا ایران قوی و ایران بزرگ را به هیچ وجه تحمل نمی‌کند و رژیم صهیونیستی نیز همین رویکرد را دارد. آن‌ها وجود یک کشور مقتدر و مستقل را در تعارض با امنیت رژیم صهیونیستی می‌دانند و به دنبال فروپاشی و بلعیدن ایران هستند.

واکنش ایران به تجاوزهای آمریکا

رضایی درباره واکنش ایران به اقدامات آمریکا، گفت: قطعاً ما به تجاوزهای دشمن پاسخ می‌دهیم و پاسخ ما به تجاوز دشمن قاطعانه خواهد بود؛ تا الان هم در این روزها همین‌طور بوده است.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر به مراکز مختلف دشمن، پایگاه‌های دشمن در کشورهای مختلف منطقه، مراکز فرماندهی، سامانه‌های راداری، تجهیزات نظامی، تأسیسات، ناوگان‌ها، رادارها و سامانه‌های پدافندی آن‌ها در کشورهای مختلف از کویت گرفته تا بحرین، عمان، اردن، قطر و سوریه ضربه زده‌ایم و این حملات نیز ادامه دارد. مطمئناً در روزهای آینده و در صورت تداوم تجاوزهای دشمن، پاسخ ما نیز کوبنده‌تر خواهد بود.

علت نقض تفاهم از سوی آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نقض عهد آمریکا برای پایان جنگ، اظهار کرد: نقض عهد از سوی آمریکایی‌ها واقعاً مسئله جدید و عجیبی نیست. از روز اول هم به دوستان گفتیم که نباید خیلی به حرف آمریکایی‌ها و حتی آنچه می‌نویسند و امضا می‌کنند، اعتماد کرد.

وی افزود: آمریکایی‌ها بارها، از تجربه برجام گرفته تا قبل از آن، به تعهداتی که نسبت به دیگران از جمله کشور ما داشتند، عمل نکردند. بنابراین ما از نقض عهد آن‌ها تعجب نکردیم. وقتی منافعشان تا حدودی تأمین شود، زیر میز می‌زنند و تعهدات خود را نقض می‌کنند.

رژیم صهیونیستی و آمریکا یک تیم هستند

رضایی در ادامه، گفت: من حاکمان کاخ سفید را از حاکمان تل‌آویو و سرزمین‌های اشغالی جدا نمی‌دانم. این‌ها یک تیم هستند و با یکدیگر تقسیم کار می‌کنند.

وی تصریح کرد: اینکه گفته شود صهیونیست‌ها آمریکا را تحریک کرده‌اند یا اطلاعاتی در اختیار آن گذاشته‌اند، به نظر من تا حدی خوش‌بینانه است. واقعیت این است که صهیونیست‌ها، نتانیاهو را روی کار آوردند و همچنین ترامپ را نیز با همین ابزار به قدرت رساندند.

آخرین وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در مجلس، اظهار کرد: ابعاد مختلف این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین با مشورت با اعضای سایر کمیسیون‌ها، دستگاه‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. اکنون این طرح پس از اعلام وصول، آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و انتظار داریم در جلسات آینده مجلس مورد بررسی قرار گیرد.