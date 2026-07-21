کاهش محسوس دما در قزوین ادامه دارد

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با استقرار جریانات خنک شمالی، کاهش دمای قابل توجهی در سراسر استان ثبت شد؛ به‌طوری که در شهرهای تاکستان و بوئین‌زهرا بین ۱۰ تا ۱۲ درجه، در آوج ۶ درجه و در نیمه شمالی استان حدود ۱۰ درجه کاهش دما نسبت به روز گذشته به ثبت رسید.

وی افزود: بیشینه دمای شهر قزوین امروز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به روز گذشته پنج درجه کاهش داشته است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: وزش بادهای خنک شمالی همچنان شهرهای کوهین، تاکستان، بوئین‌زهرا و بخش‌هایی از قزوین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در ارتفاعات شمالی نیز پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی با اشاره به آثار این شرایط جوی بر بخش کشاورزی گفت: وزش نسبتاً شدید باد می‌تواند به شاخه‌های جوان و میوه‌های کال و نارس خسارت وارد کند و باغداران و کشاورزان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: از اواخر روز چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه، با عبور موجی ضعیف از آسمان استان، افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی بارش‌های پراکنده و رگباری دور از انتظار نخواهد بود.

بهروزی در پایان گفت: دمای فعلی شهر قزوین ۲۴ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به مدت مشابه شب گذشته، هشت درجه کاهش نشان می‌دهد.