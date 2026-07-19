تعامل ستاد انتخابات و شورای نگهبان ضامن سلامت انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان، با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را پاسدار قانون اساسی و حافظ سلامت انتخابات دانست.
وی اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و نظارتی سرمایهای ارزشمند است که سلامت انتخابات، اعتماد عمومی و توسعه استان را تضمین میکند.
استاندار قزوین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات افزود: مشارکت، شاخص اصلی قدرت ملی است و تمامی فرآیندهای انتخاباتی باید با دقت، شفافیت، بیطرفی و رعایت کامل قانون دنبال شود.
نوذری تصریح کرد: هدف ما برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه با حضور حداکثری مردم است و قزوین بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و مشارکت عمومی برای تحقق اهداف توسعهای نیاز دارد.
وی با تأکید بر راهبرد دولت در استفاده از همه ظرفیتها برای پیشرفت کشور و استان گفت: وحدت و تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه خواهد بود.
استاندار قزوین همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای دوقطبیسازی در جامعه اظهار کرد: دوقطبیهای کاذب سمی مهلک برای نظام هستند و باید از هرگونه اقدامی که موجب شکاف و تفرقه در جامعه شود، پرهیز کرد.
نوذری افزود: مدیریت استان بر پایه وفاق ملی و بهرهگیری از همه ظرفیتها، فارغ از نگاههای جناحی است و اولویت اصلی، توسعه استان در حوزههای آب، صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
وی با اشاره به تشکیل شورای راهبردی استان با حضور نمایندگان جریانهای مختلف سیاسی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که بخشی از اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای قزوین وابسته است، نباید اجازه داد حاشیههای سیاسی، مسیر توسعه استان را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار قزوین در پایان تأمین امنیت و برگزاری انتخابات را از وظایف ذاتی وزارت کشور دانست و گفت: با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، انسجام ملی و وحدت حول محور توسعه، میتوان با موفقیت از چالشهای پیشرو عبور کرد.
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