۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

اله بخش: استخرهای دومنظوره و پرورش جلبک اسپیرولینا در گرمی احیا می شود

اردبیل- مدیرکل شیلات اردبیل گفت: احیای استخرهای دومنظوره و توسعه پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان گرمی در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان گرمی با اشاره به ضرورت احیای ظرفیت‌های آبزی‌پروری این شهرستان اظهار کرد: در سطح شهرستان گرمی، استخرهای دومنظوره ی ذخیره آب کشاورزی ظرفیت مناسبی برای پرورش ماهی دارند که در گذشته به آن‌ها بی‌توجهی شده بود که با شناسایی دقیق این واحد ها تلاش می‌کنیم این روند اصلاح شود.

وی با اشاره به تأمین سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت تأمین بچه‌ماهی و اجرای طرح‌های پرورش به‌صورت مشارکتی افزود: هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۰ استخر دومنظوره در سطح استان به مرحله احیا رسیده و این روند در گرمی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

اله‌بخش با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های بسیج سازندگی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز مزارع پرورش ماهی گفت:حرکت به سمت پرورش جلبک اسپیرولینا با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی یکی از برنامه‌های مهم توسعه‌ای در شهرستان گرمی است؛ چراکه این فعالیت نیاز آبی و سرمایه اولیه پایینی دارد و می‌تواند برای مددجویان و متقاضیان مشاغل کوچک گزینه‌ای مناسب باشد.

مدیرکل شیلات اردبیل همچنین بر برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل شیلات در اسرع وقت جلسات تخصصی و کارگاه‌های آموزشی را برای فعالان این حوزه در شهرستان گرمی برگزار خواهد کرد.

وی استفاده از ظرفیت گلخانه‌های راکد در شهرستان را فرصتی مهم برای توسعه فعالیت‌های نوین شیلاتی دانست و افزود:با برنامه‌ریزی مشترک با فرمانداری، تلاش داریم کاستی‌های گذشته را جبران کرده و ظرفیت‌های بالقوه شهرستان را فعال کنیم.

کد مطلب 6821686

