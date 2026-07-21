داداشی: رگبار و رعدوبرق در شمال خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد امروز جو خراسان شمالی ناپایدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب در استان وزش باد است و در پارهای از نقاط، بهویژه نوار شمالی، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: فردا نیز جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات قسمتی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطق جنوبشرقی استان وجود دارد.
داداشی تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، جو استان پایدار خواهد شد و آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دما گفت: از روز پنجشنبه، روند تدریجی افزایش دمای بیشینه در بیشتر مناطق استان مورد انتظار است.
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