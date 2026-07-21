میرمحمدیان:تجمعات مردمی ظرفیتی راهبردی برای حل مسائل کشور و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان صبح سه‌شنبه در نشست با جمعی از بانوان کنش‌گر آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت خاص بعثت مردم ایران در جنگ رمضان اظهار کرد: ما در این جنگ بزرگترین قربانی دوران معاصر در راه دین الهی و مقاومت در برابر جبهه باطل را داشتیم و شهادت قائد امت زمینه ساز حضور گسترده مردم پای کار ایران و انقلاب اسلامی شد، موضوعی که شکل جدیدی به بازدارندگی کشور در مقابل دشمنان داد.

وی تصریح کرد: اینکه فعالان و کنش‌گران فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در این فضا با برپایی مواکب و ایستگاه های مختلف در تقویت و انسجام تجمعات نقش آفرینی می کنند، بسیار پسندیده و بجاست اما باید از این ظرفیت برای تحول در بخش ها و اقشار مختلف جامعه و گره گشایی از مشکلات و معضلات استفاده کرد چرا که بخش قابل توجهی از حاضران در این تجمعات حتی توانمندی های اجرایی قابل اعتنایی برای پیشبرد بسیاری از امور دارند.

مدیرعامل بنیاد هدایت تصریح کرد: با تشکیل هسته های کنش گری فعال در بستر این تجمعات می توان به سمت پایش مسائل کشور و انقلاب اسلامی و حل آنها با ظرفیت های بالقوه مردمی حرکت کرد چرا که ایران اسلامی پس از جنگ اخیر علاوه بر حوزه های داخلی، به قبله آمال و انتظارات بسیاری از کشورها نیز تبدیل خواهد شد که توانسته شاخ آمریکا را به عنوان کدخدای سابق جهان شکسته است.

وی خاطر نشان شد: افراد از اقشار مختلف برای انجام هر کاری نیاز به چهار محرک فکری، احساسی، رفتاری و مانع زدایی دارند، یعنی برخی افراد بواسطه توجیه منطقی از طریق آگاهی بخشی و دانش افزایی ترغیب به فعالیتی می شوند، برخی برای انجام همان کار تنها نیازمند انگیزه هستند، برخی با قرار گرفتن در شرایط عملی مجاب به انجام یک کار می شوند و برخی نیز تنها نیازمند رفع موانع برای انجام کار هستند.

حجت الاسلام میرمحمدیان گفت: توجه به این موضوعات در طراحی برنامه ها و اقدامات کنش‌گران اجتماعی و فرهنگی جز اولویت هاست و این مهم نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری و تعیین نقش و ماموریت برای قوم قیام کرده و مردم مبعوث در تجمعات خیابانی است و تحقق این امر خطیر از مجرای فعالیت کنش گران فرهنگی و اجتماعی ممکن خواهد بود.