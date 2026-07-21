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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

سرایی: اقتدار ایران حاصل ایمان، مقاومت و وحدت ملی است

سرایی: اقتدار ایران حاصل ایمان، مقاومت و وحدت ملی است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا گفت: اقتدار ایران اسلامی حاصل ایمان، مقاومت و وحدت ملی است و حفظ انسجام، راه مقابله با توطئه‌های دشمن به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی عصر سه‌شنبه در همایش «تبلیغ حکیمانه دین» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، ایستادگی و وحدت، در چهار دهه گذشته از مقاطع حساس و نبردهای مختلف با سربلندی عبور کرده و امروز نیز با اقتدار در برابر جبهه دشمن ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه رمز تداوم این اقتدار، حفظ همبستگی در جبهه انقلاب است، افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان تقابل، تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی، انسجام نیروهای انقلاب را خدشه‌دار کند؛ از این‌رو حفظ وحدت، مهم‌ترین راهبرد برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، روحانیت و سپاه پاسداران را از نزدیک‌ترین نهادها به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت دانست و گفت: این پیوند عمیق، همواره یکی از عوامل اصلی موفقیت جبهه انقلاب بوده و دشمن نیز طی سال‌های گذشته تلاش کرده این ارتباط را تضعیف کند.

نجفقلی‌زاده سرایی ادامه داد: پیروزی جبهه حق در گرو حرکت بر مدار رضایت الهی، عمل به سنت‌های الهی و حفظ وحدت است و سپاه و روحانیت به‌عنوان بازوان توانمند نظام اسلامی، نقشی اساسی در صیانت از انقلاب و ارزش‌های آن بر عهده دارند.

وی با اشاره به برخی مواضع و تحرکات جریان‌های داخلی، تصریح کرد: تضعیف سپاه و روحانیت، در حقیقت تضعیف ارکان اقتدار نظام و همسو با اهداف دشمنان است و باید نسبت به چنین رویکردهایی هوشیار بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، مرهون ایثار رزمندگان، خون شهدا و هدایت‌های رهبر انقلاب است و استمرار این موفقیت‌ها در گرو حفظ ایمان، مقاومت و وحدت ملی خواهد بود.

کد مطلب 6895015

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