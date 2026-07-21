سرایی: اقتدار ایران حاصل ایمان، مقاومت و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی عصر سهشنبه در همایش «تبلیغ حکیمانه دین» که در ادارهکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، ایستادگی و وحدت، در چهار دهه گذشته از مقاطع حساس و نبردهای مختلف با سربلندی عبور کرده و امروز نیز با اقتدار در برابر جبهه دشمن ایستاده است.
وی با تأکید بر اینکه رمز تداوم این اقتدار، حفظ همبستگی در جبهه انقلاب است، افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان تقابل، تلاش میکند با ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی، انسجام نیروهای انقلاب را خدشهدار کند؛ از اینرو حفظ وحدت، مهمترین راهبرد برای خنثیسازی توطئههای دشمن است.
نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا، روحانیت و سپاه پاسداران را از نزدیکترین نهادها به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت دانست و گفت: این پیوند عمیق، همواره یکی از عوامل اصلی موفقیت جبهه انقلاب بوده و دشمن نیز طی سالهای گذشته تلاش کرده این ارتباط را تضعیف کند.
نجفقلیزاده سرایی ادامه داد: پیروزی جبهه حق در گرو حرکت بر مدار رضایت الهی، عمل به سنتهای الهی و حفظ وحدت است و سپاه و روحانیت بهعنوان بازوان توانمند نظام اسلامی، نقشی اساسی در صیانت از انقلاب و ارزشهای آن بر عهده دارند.
وی با اشاره به برخی مواضع و تحرکات جریانهای داخلی، تصریح کرد: تضعیف سپاه و روحانیت، در حقیقت تضعیف ارکان اقتدار نظام و همسو با اهداف دشمنان است و باید نسبت به چنین رویکردهایی هوشیار بود.
نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف، مرهون ایثار رزمندگان، خون شهدا و هدایتهای رهبر انقلاب است و استمرار این موفقیتها در گرو حفظ ایمان، مقاومت و وحدت ملی خواهد بود.
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