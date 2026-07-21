به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی عصر سه‌شنبه در همایش تبیینی «تبلیغ حکیمانه دین» در تبریز با تأکید بر ضرورت هوشیاری و مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال مسائل داخلی کشور، اظهار کرد: بررسی رخدادهای تاریخی نشان می‌دهد که بی‌تفاوتی مردم نسبت به مسائل داخلی، یکی از عوامل مشترک در شکل‌گیری بسیاری از جنگ‌ها، بحران‌ها و افول جوامع بوده است.

وی افزود: هر جامعه‌ای که شهروندان آن نسبت به سرنوشت کشور احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه پیامدهای بی‌تفاوتی در میان نخبگان و گروه‌های اثرگذار فرهنگی و اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تر است، تصریح کرد: خواص و فعالان فرهنگی به دلیل نقش‌آفرینی در هدایت افکار عمومی، مسئولیتی مضاعف در قبال مسائل کشور بر عهده دارند.

اصل‌نژادی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: این رویکرد با هدف تقویت مشارکت عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری روحیه بی‌تفاوتی نسبت به مسائل داخلی و سرنوشت کشور دنبال می‌شود.