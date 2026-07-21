به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان عصر سه‌شنبه در همایش تبیینی «تبلیغ حکیمانه دین» در تبریز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر، جایگاه برجسته‌تری در معادلات جهانی خواهد یافت و همین موضوع مسئولیت فعالان فرهنگی، اجتماعی و روحانیون را برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از ملت‌ها برای شناخت تجربه جمهوری اسلامی به ایران توجه خواهند کرد، افزود: کنشگران فرهنگی باید از هم‌اکنون برای معرفی الگوی حکمرانی، ظرفیت‌های فرهنگی و دستاوردهای تمدنی کشور برنامه‌ریزی و تولید محتوای مؤثر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای دوران جدید باشند.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه اقتدار ایران تنها به توانمندی‌های نظامی محدود نیست، گفت: در کنار پیشرفت‌های دفاعی، قدرت نرم جمهوری اسلامی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

میرمحمدیان، «الگوی امامت» را زیربنای تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و تصریح کرد: این الگو که ریشه در آموزه‌های غدیر دارد، باید در سطوح مختلف جامعه اجرایی شود و امامان محله نقش مهمی در تحقق آن بر عهده دارند.

وی ادامه داد: امامان محله استمرار نقش ولایت در بطن جامعه هستند و با وجود دشواری‌ها باید با الگوگیری از شخصیت‌هایی همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم، دکتر کاظمی آشتیانی، سیدمجید موسوی، شهید سپهبد قاسم سلیمانی و بانوان نخبه کشور، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را با استقامت دنبال کنند.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تأکید کرد: تحقق الگوی امامت در محلات، نیازمند آمادگی هرچه بیشتر روحانیون، امامان محله و کنشگران فرهنگی و اجتماعی است و این مأموریت، زمینه‌ساز تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در آینده خواهد بود.