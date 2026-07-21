به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده، شهید احسان ماهرو بختیاری از نیروهای خدوم و شجاع قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان حمله رژیم آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با شهید

بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع با این شهید والامقام، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۲۲ در میدان ولایت شهرستان دورود برگزار خواهد شد.

تشییع پیکر شهید در گلزار شهدای دورود

همچنین آیین تشییع پیکر مطهر شهید احسان ماهرو بختیاری، چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان دورود از محل تعیین‌شده آغاز و پیکر این شهید والامقام برای خاکسپاری به گلزار شهدای دورود منتقل خواهد شد.