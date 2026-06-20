توسعه فناوری اطلاعات در بانک مسکن یک انتخاب نیست، یک الزام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن امروز (شنبه، ۳۰ خرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه بانک مسکن با سابقه‌ای نزدیک به ۹ دهه، یکی از اثرگذارترین نهادهای حوزه مسکن و تأمین مالی بخش مسکن کشور به شمار می‌رود، گفت: هر ایرانی دست‌کم یک بار برای تأمین مالی بخش مسکن به بانک مسکن مراجعه کرده است.

وی افزود: این بانک به عنوان بازوی اجرایی دولت و مجری سیاست‌های بخش مسکن دولت و وزارت راه و شهرسازی، توانسته نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند و کارنامه قابل توجهی از خود به جای بگذارد. علاوه بر فعالیت‌های بانک، شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن و شرکت‌های ساختمانی وابسته به آن که در سراسر کشور فعالیت دارند، در مقاطع مختلف توانسته‌اند در حوزه مسکن نقش الگوساز و پیشرو داشته باشند و در برخی دوره‌ها حتی به عنوان نشانه‌ای از پیشرفت در این بخش مطرح شوند.

خورسندیان با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در نظام بانکی بیان کرد: امروزه همه اذعان دارند که عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی به شدت مبتنی بر فناوری اطلاعات است. حتی می‌توان گفت بانک‌ها برای ارائه خدمات خود به یک شرکت فناوری اطلاعات تبدیل شده‌اند و دیگر مدل سنتی بانکداری در جهان جایگاه گذشته را ندارد.

وی یادآور شد: بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مسکن برای تداوم ارائه خدمات روزمره و توسعه سرویس‌های بانکی، تمرکز بر توسعه فناوری اطلاعات است. هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک مسکن طی یک تا دو سال گذشته به شکل ویژه بر این موضوع متمرکز بوده‌اند، زیرا توسعه فناوری اطلاعات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و الزام برای نظام بانکی محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هدف این است که از ظرفیت‌های متقابل بانک مسکن و شرکت مخابرات به بهترین شکل استفاده شود تا در سایه این تعامل، بانک مسکن بتواند گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه فناوری بردارد و در قالب بانکداری شرکتی نیز خدمات متنوع و گسترده‌ای را به مجموعه مخابرات ارائه کند.

وی ادامه داد: بانک مسکن ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه خدمت‌رسانی دارد و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجموع یک «سوپرمارکت مالی» با خدمات متنوع و گسترده را تشکیل می‌دهند. این مجموعه‌ها می‌توانند خدمات ارزنده‌ای را در حوزه‌های مختلف به شرکت مخابرات ارائه دهند.

خورسندیان تاکید کرد: خدمات اعتباری، تعهدات، گشایش اعتبار اسنادی (LC)، صدور ضمانت‌نامه، پرداخت تسهیلات و همچنین ارائه خدمات پرداخت و فروشگاهی از جمله ظرفیت‌هایی است که بانک مسکن می‌تواند در اختیار مجموعه مخابرات قرار دهد.

وی با اشاره به چشم‌انداز همکاری مشترک میان دو مجموعه گفت: برآورد ما این است که طی دو سال آینده، حجم تعاملات متقابل میان بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران به حدود ۴ همت برسد. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم امضای تفاهم‌نامه و قرارداد امروز، زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌ها و ایجاد هم‌افزایی در خدمات متقابل دو مجموعه باشد.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک بزرگ و سازمانی گسترده در سطح ملی و شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان یک مجموعه ملی ارائه‌دهنده خدمات، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دارند و امیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز همکاری‌هایی باشد که منجر به بهبود شرایط و ارتقای خدمات برای هر دو طرف شود.