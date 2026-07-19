به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جریان سفر به جنوب کشور، در ویدیویی که در یکی از خیابان‌های اصلی شهر بوشهر ضبط شده بود، با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم این استان اظهار کرد: سفر به سمت جنوب را آغاز کردیم و به خطه بوشهر رسیدیم؛ جایی که با مقاومت مردم، پرتغالی‌ها شکست خوردند و با اقدام رئیسعلی دلواری، بریتانیایی‌ها نیز طعم شکست را چشیدند.

وی افزود: با مقاومتی که مردم انجام دادند و با همدلی و انسجامی که میان همه مردم ایران، به‌ویژه مردم عزیز جنوب کشور وجود داشت، صدام نیز طعم شکست را چشید.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد، تصریح کرد: یقین داریم که به لطف خداوند و با همراهی همه مردم، شاهد شکست ترامپ و نتانیاهو خواهیم بود؛ کسانی که به زندگی مردم، مدرسه و بیمارستان حمله می‌کنند.

مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز جنوب، به‌ویژه بوشهر قهرمان ایران، همواره پاسدار حماسه‌ها و افتخارات این سرزمین بوده‌اند و این مسیر را با همان روحیه ایستادگی و همدلی ادامه خواهند داد.