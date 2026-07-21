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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

کاهش ۸ درجه ای دمای هوای مشهد

کاهش ۸ درجه ای دمای هوای مشهد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا در مشهد هشت درجه نسبت به روز گذشته کاهش یافته است و این شرایط دمایی تا پایان هفته در مشهد و استان ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: بیشینه دمای هوای مشهد دیروز ۴۱ درجه سلسیوس بود که امروز به ۳۳ درجه کاهش می‌یابد میزان رطوبت هوا در این کلانشهر نیز در حال حاضر ۲۷ درصد است که این میزان در ساعات ابتدای صبح ۵۳ درصد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، ‌ عصر امروز در برخی نقاط استان به خصوص نواحی شمالی و ارتفاعات شاهد بارش‌های رگباری، رعد و برق با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها خواهیم بود که برای این سامانه جوی هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی عنوان کرد: همچنین تا روز چهارشنبه بسیاری از نقاط استان غبارآلود خواهد بود که کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا را موجب می شود.

غیوری خواه گفت: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۹ درجه خنک ترین و مه‌ولات با دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 6894745

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