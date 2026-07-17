  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

دمای هوا در ۱۰ شهرستان خراسان رضوی به ۴۵ درجه رسید

دمای هوا در ۱۰ شهرستان خراسان رضوی به ۴۵ درجه رسید

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی روزهای گرمی را پشت سر می‌گذراند به طوری که ۱۰ شهر استان در شبانه‌روز گذشته دمای بین ۴۰ تا ۴۵ درجه سلسیوس داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: سرخس، داورزن، سبزوار، نوبنیاد، صالح آباد، بردسکن، فیض آباد، تایباد، جوین و درگز مناطقی هستند که دیروز دمای ۴۰ تا ۴۵ درجه را تجربه کردند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: هوای داغ تا دوشنبه هفته پیش‌رو در استان ماندگار است.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه سامانه بارشی وارد استان می‌شود و دمای کاهش می‌یابد.

قاسمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۷ درجه خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۵ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوا طی این مدت در مشهد نیز بین ۲۶ و ۳۹ درجه سلسیوس متغیر بود و امروز نیز دما در این‌کلانشهر در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه می‌رسد.

کد مطلب 6890680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها