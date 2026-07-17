دمای هوا در ۱۰ شهرستان خراسان رضوی به ۴۵ درجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: سرخس، داورزن، سبزوار، نوبنیاد، صالح آباد، بردسکن، فیض آباد، تایباد، جوین و درگز مناطقی هستند که دیروز دمای ۴۰ تا ۴۵ درجه را تجربه کردند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: هوای داغ تا دوشنبه هفته پیش‌رو در استان ماندگار است.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه سامانه بارشی وارد استان می‌شود و دمای کاهش می‌یابد.

قاسمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۷ درجه خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۵ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوا طی این مدت در مشهد نیز بین ۲۶ و ۳۹ درجه سلسیوس متغیر بود و امروز نیز دما در این‌کلانشهر در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه می‌رسد.