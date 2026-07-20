سرخس با دمای ۴۵ درجه گرم ترین شهر خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا پایان هفته کماکان افزایش سرعت وزش باد در سطح استان ادامه خواهد داشت به‌طوری که در نواحی بادخیز و مستعد، وزش باد گاهی شدید همراه با خیزش گرد و خاک، کاهش میدان دید، افت کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت آینده با توجه به جهت جریانات هوا و انتقال گرد و خاک به نواحی مرکزی استان، کاهش کیفیت هوا در این نواحی از جمله شهرستان مشهد مقدس نیز رخ خواهد داد.

وی گفت: از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه افزایش ابر و وقوع رگبار باران توام با رعدوبرق در برخی نواحی استان به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

حکمی ادامه داد: خصوصا برای فردا در نواحی مستعد نیمه شمالی آب‌گرفتگی، جاری شدن رواناب و احتمال بارش تگرگ و وقوع سیلاب وجود خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از فردا با کاهش دمای روزانه از شدت گرما در سطح استان کاسته خواهد شد.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مشهد بین ۴۱ و ۲۶ درجه بوده است که امروز در گرمترین ساعات به ۴۰ و در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه خواهد رسید، همچنین طی این مدت کاخک گناباد با ۲۰ درجه و سرخس با ۴۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بوده‌اند.