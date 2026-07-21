محمد سیف در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: یکی از مهمترین مأموریتهای این معاونت، نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و اجرای فرآیند اعتباربخشی مؤسسات درمانی است؛ فرآیندی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال بر اساس شاخصهای تخصصی، عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در حوزههایی همچون نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانههای درمانی ارزیابی و رتبهبندی میکند و نتایج این ارزیابیها، جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور را مشخص میکند.
کسب رتبه چهارم در میان دانشگاههای علوم پزشکی سطح یک
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با توجه به عملکرد مناسب در حوزههای نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانههای درمانی، موفق شد در میان ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی سطح یک کشور، رتبه چهارم را کسب کند.
سیف بیان کرد: این رتبه در شرایطی به دست آمده که دانشگاههای بزرگ و مطرحی همچون تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، مازندران، همدان، کرمانشاه و سایر دانشگاههای سطح یک کشور در این ارزیابی حضور داشتند و رقابت میان آنها از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار بود.
رتبه نخست کشور در حوزه اعتباربخشی مؤسسات درمانی
وی با اشاره به عملکرد دانشگاه در بخش اعتباربخشی، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش اعتباربخشی مؤسسات درمانی موفق به کسب رتبه نخست کشور در میان دانشگاههای علوم پزشکی سطح یک شد که این دستاورد ارزشمند، نتیجه تلاش، برنامهریزی و پیگیری مستمر همکاران معاونت درمان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: کسب این جایگاه نشان میدهد که فرآیندهای اعتباربخشی در مراکز درمانی استان با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شده و استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت در این حوزه به شکل مناسبی محقق شده است.
سیف با قدردانی از کارکنان حوزه درمان استان گفت: موفقیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در کسب رتبه نخست اعتباربخشی کشور و رتبه چهارم در مجموع شاخصهای نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانهها، حاصل تلاش شبانهروزی همکاران ما در ستاد معاونت درمان و همچنین مدیران و کارکنان بیمارستانهای سراسر استان است.
ارتقای جایگاه بیمارستانهای لرستان در اعتباربخشی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به نتایج اعتباربخشی مراکز درمانی استان، اظهار داشت: از مجموع چهار بیمارستانی که پیش از این فاقد رنکینگ اعتباربخشی بودند، در سال ۱۴۰۴، سه بیمارستان معادل ۷۵ درصد موفق به اخذ گرید اعتباربخشی شدند که این موضوع گام مهمی در ارتقای شاخصهای کیفی خدمات درمانی استان به شمار میرود.
سیف افزود: همچنین در میان بیمارستانهای سطح دو استان نیز دو بیمارستان موفق به کسب درجه یک اعتباربخشی شدند که این دستاورد نشاندهنده ارتقای سطح خدمات، رعایت استانداردهای ابلاغی و تلاش مستمر مدیران و کارکنان این مراکز درمانی است.
وی با بیان اینکه در فرآیند ارزیابی امسال، به جز یک بیمارستان، سایر مراکز درمانی استان بدون افت درجه، موفق به حفظ یا ارتقای جایگاه خود شدند، تصریح کرد: مجموعه این عملکرد مثبت سبب شد دانشگاه علوم پزشکی لرستان در میان ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی سطح یک کشور، رتبه نخست حوزه اعتباربخشی را به دست آورد و در مجموع شاخصهای اعتباربخشی، نظارت و صدور پروانهها نیز رتبه چهارم کشور را کسب کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان این موفقیت را حاصل تلاش جمعی مجموعه حوزه درمان استان دانست و گفت: این دستاورد ارزشمند نتیجه برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و تلاش شبانهروزی همکاران ما در ستاد معاونت درمان و همچنین مدیران و کارکنان بیمارستانهای سراسر استان است.
سیف در پایان ضمن قدردانی از تلاش تمامی دستاندرکاران حوزه درمان، اظهار کرد: این موفقیت را به همه همکاران عزیزم در ستاد معاونت درمان، مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانهای استان تبریک میگویم و امیدوارم با تداوم این روند، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم در سراسر لرستان باشیم.
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