ثبت نام چهارمین آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون تشکیل این سازمان که تعیین حدود صلاحیت های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار اعضای سازمان را مورد تأکید قرار داده است، اقدام به برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای در سطح کشور می کند.



چهارمین آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار به صورت متمرکز در تهران و برخی مراکز استانها، از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.



همه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که دارای صلاحیت های لازم و مندرج در راهنمای ثبت نام هستند، پس از احراز حد نصاب نمره آزمون کتبی تعیین شده توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزها، به دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران نائل خواهند شد.



شرایط متقاضیان:



الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران



ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور



ج- دارا بودن حداقل۲۲ سال سن.( ملاک سن اولین روز ثبت نام است)



د- عدم سوء پیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.



ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر



و- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و موقت برای متقاضیان مرد. تبصره: برای متقاضیانی که دارای یکی از معافیت های موقت هستند، پروانه صلاحیت حرفه ای در صورت احراز صلاحیت در آزمون تا تاریخ اعتبار معافیت صادر می شود.



هـ- عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی. تبصره:متقاضیانیکه تا کنون برای عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اقدام نکرده اند برای عضویت از طریق مراجعه به درگاه سازمان به نشانی www.pcoiran.ir اقدام کنند.



ی- متقاضیان حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد مورد تائید از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند. (ملاک تاریخ فارغ التحصیلی اولین روز ثبت نام است).



تبصره- یادآور می شود که ملاک اعتبار علمی مدارک، تأیید دو وزارتخانه یاد شده است. بنابراین متقاضیانی که دوره تحصیلی آنان از هر نوعی بوده است (به عنوان مثال غیرحضوری) به شرط آنکه مدارک تحصیلی آنان مورد تأیید مراجع ذکر شده باشد، اجازه حضور در آزمون را خواهند داشت.



مباحث آزمون:



آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای سنجش و ارزیابی شایستگی های حرفه ای طراحی شده است و متفاوت از آزمون هایی است که صرفا صلاحیت علمی را مورد ارزیابی قرار می دهند.از آنجاییکه متخصصان ارائه دهنده خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره معمولا به شکل مستقیم با مراجعان ارتباط دارند، چگونگی مدیریت حرفه ای و توجه به حقوق انسانی مراجعان در فعالیت های آنان اهمیت ویژه ای دارد.



آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شامل ۱۰۰ سؤال چهارگزینه ای است که دربرگیرنده گستره های زیر است:



رشته روانشناسی و گرایش های مربوط:



- اختلالات روانی، نشانه شناسی و تشخیص افتراقی بر اساس DSM-۵-TR



- ارزیابی روانی (مصاحبه، مشاهده) و گزارش نویسی با توجه به مسائل بومی و فرهنگی ایران و آشنایی با آزمون های روانی (شناختی، عینی و فرافکن)



- اخلاق حرفه ای در روانشناسی، مشاوره و مکاتبات قانونی



- خلاقیت در تصمیم گیری و مواجهه با مراجعین دشوار



- رفتاردرمانی شناختی (نسل اول، نسل دوم و نسل سوم)



رشته مشاوره و گرایشهای مربوط:



- نظریه ها و فنون خانواده درمانی



- اختلالات روانی، نشانه شناسی و تشخیص افتراقی بر اساس DSM-۵-TR



- اخلاق حرفه ای در روانشناسی، مشاوره و مکاتبات قانونی



- خلاقیت در تصمیم گیری و مواجهه با مراجعین دشوار



- رفتاردرمانی شناختی (نسل اول، نسل دوم و نسل سوم)



نکات مهم:



تاکید اصلی سوالات بر کاربرد دانش، مطالعه موردی، گزارش های بالینی و تحلیل موقعیت ها خواهد بود.



مطالعه منابع اصلی ضروری است و جزوات و کارگاه ها به تنهایی کافی نیستند.



توجه: تمامی سؤالات آزمون صلاحیت حرفه ای از ضریب یکسانی برخوردار هستند و ساختار آزمون به صورتی است که مجموعه امتحانی با ۱۰۰ سؤال خواهد بود و یک نمره برای هر متقاضی حاضر در جلسه آزمون محاسبه می شود.



فرآیند ثبت نام:



مدارک مورد نیاز ثبت نام:



۱.تکمیل تقاضانامه الکترونیکی



۲. فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده کند.

عکس ۳ در ۴ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ). عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۳۰۰-۴۰۰ و حداقل ۲۰۰-۳۰۰ پیکسل باشد. تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.



تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام کنند. تبصره ۲:عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. تبصره ۳:درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می شود.



تذکر مهم:ب ا توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثرا برای متقاضیانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است. تاکید می شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت شود تا اشتباها عکس متقاضی دیگری به جای عکس فرد الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.



۳. اسکن تصویر مدرک تحصیلی.



۴. اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم.



۵. پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور. (واریز هزینه ثبت نام از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.)



زمان ثبت نام:

متقاضیان ثبت نام در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در راهنما در صورت واجد شرایط بودن باید از امروز سه شنبه ۳۰ تیر تا پایان روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ به در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.



در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ثبت نام منحصرا به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.



زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:



چهارمین آزمون صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه برای مشاهده و پرینت در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی :www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.



عدم حضور در جلسه آزمون در زمان تعیین شده به هر علت که باشد انصراف از شرکت تلقی می شود و حقی به متقاضی غایب تعلق نمی گیرد.



ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.

