به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از موکبهای شهرستانهای چرداول و سیروان، با اشاره به اهمیت نقش کمیته اسکان و تغذیه در ستاد اربعین استان، اظهار داشت: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با محوریت مواکب مردمی و مشارکت پرشور مردم استان با جدیت در حال انجام است.
استاندار ایلام با تأکید بر تحول در زیرساختهای پایانه مرزی شهید سلیمانی، تصریح کرد: با هدف ارائه خدمات باکیفیت و پایدار، پروژههای زیرساختی آب، برق و فاضلاب در این پایانه تکمیل شده است.
کرمی افزود: نگاه مدیریت استان به مقوله خدمترسانی، ایجاد امکانات دائمی برای سالهای آتی است تا زائران در فضایی مناسبتر تردد کنند.
وی با تقدیر از خلاقیت و پویایی موکبداران، از فعالیتهای جانبی آنان در کنار پذیرایی و اسکان تمجید کرد و گفت: بسیاری از مواکب اکنون فراتر از خدمات رفاهی، به مباحثی نظیر فعالیتهای فرهنگی، اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی و حتی مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ پرداختهاند که الگویی ارزشمند از خدمترسانی است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ویژه عشایر ایلام در این مراسم اشاره کرد و گفت: امسال ۱۲ موکب تخصصی عشایری در مسیرهای تردد زائران مستقر شدهاند که علاوه بر خدمترسانی، نمادی از فرهنگ غنی و مهماننوازی عشایر این خطه به شمار میروند.
استاندار ایلام با اعلام اینکه طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین، فعالیت رسمی موکبها از هشتم ماه صفر آغاز میشود، خاطرنشان کرد: با این حال، برخی مواکب بهصورت خودجوش از روزهای گذشته فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی در پایان بر لزوم نظارت دقیق تأکید کرد و گفت: تیمهای ارزیابی ستاد اربعین بهصورت مستمر بر کیفیت خدمات در حوزههای حملونقل، تأمین آب و یخ، ارتباطات و اسکان نظارت خواهند داشت تا سفر زائران با رفاه و معنویت بیشتری همراه باشد.
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