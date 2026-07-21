به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران به همراه محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران صبح امروز _۳۰ تیر ۱۴۰۵_ از سازمان مدیریت پسماند، مرکز دفع و پردازش آرادکوه که شامل زباله سوز ۲۰۰ تنی سالن پردازش ، سایت تخمیر ، کارخانه کود کمپست و مرکز دفع زباله های بیمارستانی بود بازدید کردند.
اعزام ۷۶ دستگاه انواع ماشینآلات خدمات شهری
محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با تشریح برنامههای اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال ۷۶ دستگاه انواع ماشینآلات خدمات شهری به عتبات عالیات اعزام خواهند شد که بخش عمده آن را خودروهای زبالهکش خدمات شهری تشکیل میدهند.
وی افزود: این ماشینآلات در شهرهای نجف، کوفه، کربلا، مسیر نجف تا کربلا و همچنین مرزهای مأموریتی از جمله مهران و خسروی به زائران اربعین خدماترسانی خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اعزام نیروهای داوطلب گفت: یکهزار و ۲۰۰ خادم افتخاری نیز برای خدمترسانی در نجف، کوفه، کربلا، کاظمین، سامرا و مسیر پیادهروی اربعین اعزام میشوند. البته نیروهای مستقر در مرزها به صورت جداگانه فعالیت خواهند داشت.
قضاتلو تأکید کرد: هیچ پاکبانی از شهر تهران برای این مأموریت اعزام نمیشود، زیرا پاکبانان در پایتخت مأموریتهای روزانه خود را برعهده دارند و نیروهای اعزامی از میان خادمان افتخاری هستند که در میان آنها پزشک، مهندس، کارمند و اقشار مختلفی حضور دارند که با عشق و علاقه به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای خدمت داوطلب شدهاند.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان مدیریت پسماند در این مأموریت، تأمین و پشتیبانی ماشینآلات خدمات شهری و اعزام خادمان اربعین است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، اعزام ماشینآلات از ۳۱ تیرماه آغاز میشود و تا ۱۵ مردادماه بازگشت نیروها و تجهیزات انجام خواهد شد.
ارزش ماشینآلات سازمان به بیش از ۲ همت رسیده است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به توسعه ناوگان این سازمان اظهار کرد: بخشی از ماشینآلات جدید امسال به ناوگان اضافه میشود که شامل یک دستگاه تریلی کفی چهارمحور و دو دستگاه کفی سهمحور است.
وی خاطرنشان کرد: ارقام ریالی که پیش از این اعلام شده مربوط به قیمتهای سال گذشته بود، اما با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، اکنون ارزش ماشینآلات موجود در سازمان به بیش از ۲ همت رسیده است.
قضاتلو با اشاره به نقش این تجهیزات در مدیریت بحران نیز گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بخش مهمی از عملیات پشتیبانی با استفاده از ظرفیت ماشینآلات سازمان مدیریت پسماند و همکاری با سازمان آتشنشانی انجام شد و مأموریت ما پشتیبانی از مناطق عملیاتی آتشنشانی بود.
تولید نیوجرسیهای جدید با مصالح بازیافتی در کارخانه سازمان مدیریت پسماند
قضاتلو در ادامه و در بازدید از مجتمع شهید ساریخانی با اشاره به راهاندازی خط تولید قطعات بتنی جدید اظهار کرد: نیوجرسیهایی که در این کارخانه تولید میشود از نوع جدید و با نمای «واش بتن» است که در ساخت آن از سنگدانههای ویژه استفاده شده و در آینده نیز شیشههای بازیافتی به آن افزوده خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این مصالح از سنگهای حاصل از لاشهسنگهایی تأمین میشود که پیش از این دور ریخته میشدند و بخشی دیگر نیز از شیشههای بازیافتی تفکیکشده در مجتمع آرادکوه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: استفاده از شیشههای ریز در این قطعات باعث بازتاب نور برای خودروها در شب میشود که علاوه بر افزایش زیبایی، به ارتقای ایمنی معابر نیز کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این کارخانه علاوه بر نیوجرسی، فلورباکس و دیوارهای بتنی نیز تولید میکند، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵۰ قطعه در این مجموعه تولید میشود و ظرفیت افزایش تولید تا دو برابر نیز وجود دارد.
قضاتلو اظهار کرد: بخشی از این محصولات از حدود یک ماه پیش در یکی از مناطق تهران نصب شده و پس از جانمایی، در سایر نقاط شهر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تا پایان سال جاری این محصولات در سطح شهر تهران نصب میشوند و بخشی از آنها نیز در یکی از خیابانهای مهم پایتخت جانمایی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به راهاندازی این کارخانه گفت: این مجموعه با دستور مستقیم علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ایجاد شده و حدود دو ماه است که تولید خود را آغاز کرده است.
وی تأکید کرد: هزینه تولید این محصولات حداقل ۳۰ درصد کمتر از قیمت مشابه در بازار است و با توجه به نیاز گسترده شهرداری تهران به این تجهیزات، صرفه اقتصادی قابل توجهی برای مدیریت شهری ایجاد میکند و حتی میتوان از ظرفیت آن برای تأمین نیاز سایر شهرها نیز استفاده کرد.
تولید روزانه ۱.۵ مگاوات برق در نیروگاه زبالهسوز آرادکوه
قضاتلو همچنین در بازدید از مرکز زبالهسوز و تولید برق سازمان مدیریت پسماند با تشریح روند تولید انرژی از پسماند گفت: پسماندهای غیرقابل بازیافت که دیگر ارزش استفاده مجدد ندارند، پس از پردازش وارد نیروگاه زبالهسوز میشوند و در کورهها سوزانده شده و از طریق بخار آب حاصل از این فرآیند، برق تولید میشود.
وی افزود: ظرفیت اسمی این نیروگاه ۳ مگاوات است اما در حال حاضر یک خط آن فعال بوده و روزانه حدود یک و نیم مگاوات برق تولید میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای اورهال خط دوم نیروگاه در دستور کار قرار دارد تا پس از بازسازی، وارد مدار شده و ظرفیت تولید برق این مجموعه افزایش یابد.
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