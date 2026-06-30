به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد روز سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه خانواده یک زن جوان به پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر در دوم تیرماه سال جاری مبنی بر مفقود شدن فرزندشان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی، همسر زن مفقود شده را به عنوان مظنون اصلی تحت بازجویی قرار دادند. متهم در مراحل اولیه تحقیقات هرگونه اطلاع از سرنوشت همسرش را انکار کرد، اما با پیچیده‌تر شدن روند تحقیقات و جمع‌آوری مستندات پلیسی، وی از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، سرانجام موفق شدند جسد مقتول را در باغ متعلق به همسر وی کشف کنند. جسد مذکور در روز عاشورا از محل کشف و جهت بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ زاهد در ادامه با اشاره به اقدامات ضربتی پلیس برای دستگیری متهم فراری گفت: پس از کشف جسد، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام عملیات‌های اطلاعاتی، مخفیگاه وی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس، به قتل همسر خود به دلیل اختلافات خانوادگی و زناشویی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر در پایان افزود: با تکمیل تحقیقات و اعتراف صریح متهم، پرونده با صدور قرار قانونی به مراجع قضایی ارجاع و متهم روانه زندان شد.