مرگ نوجوان ۱۴ ساله در تبریز؛ پایان خونین یک رقابت در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات تبریز، مأموران کلانتری ۲۸ قراملک بلافاصله در محل حاضر شدند. مأموران پس از حضور در صحنه دریافتند یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به‌شدت مجروح شده و جان خود را از دست داده است.

وی افزود: مأموران با همکاری عوامل اورژانس، مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند و همزمان رسیدگی ویژه به این پرونده را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: تحقیقات پلیس نشان داد مقتول و عامل قتل که او نیز نوجوان است، در فضای مجازی با یکدیگر رقابت و بازی می‌کردند. این اختلاف در ادامه به فضای حقیقی کشیده شد و در جریان درگیری، متهم با استفاده از چاقو به نوجوان ۱۴ ساله حمله کرد که این اقدام به مرگ وی انجامید.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهم در کمتر از چند ساعت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد، گفت: پس از تشکیل پرونده، وی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست بر فعالیت فرزندان خود در خانه، مدرسه و به‌ویژه نحوه استفاده از فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر مشابه جلوگیری شود.