وقوع قتل و دستگیری قاتل در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان مرند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مقتول زنی ۲۸ است که در یکی از محلات مرند توسط همسرش مضروب و بلعت خفگی فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط ماموران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه در این زمینه پرونده تشکیل شده،افزود: متهم به جرم خود اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.