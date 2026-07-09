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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

وقوع قتل و دستگیری قاتل در مرند

وقوع قتل و دستگیری قاتل در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از درگیری خانوادگی منجر به قتل زن توسط همسرش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان مرند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مقتول زنی ۲۸ است که در یکی از محلات مرند توسط همسرش مضروب و بلعت خفگی فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط ماموران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه در این زمینه پرونده تشکیل شده،افزود: متهم به جرم خود اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.

کد مطلب 6883391

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