سلیمی: پایانه مرزی سومار آماده تردد زائران اربعین است

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز سومار امسال برای نخستین بار به عنوان یکی از مرزهای تردد زائران اربعین حسینی تعیین شده است، مجموعهای از اقدامات عمرانی، خدماتی و ترافیکی برای آمادهسازی این پایانه مرزی و مسیرهای منتهی به آن در دستور کار قرار گرفت که بخش عمدهای از آنها به اجرا رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در محدوده پایانه مرزی سومار افزود: در راستای افزایش رفاه زائران، سایبانی به مساحت حدود ۶۵۰ مترمربع برای پوشش فضاهای باز احداث شده و همچنین سه دستگاه کانکس جدید برای استقرار دستگاهها و نهادهای متولی در مرز تأمین و نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه درباره تسهیل روند عبور و مرور زائران نیز گفت: پنج گیت دوکاربره در پایانه مرزی سومار راهاندازی شده تا فرآیند تردد زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
سلیمی با اشاره به توسعه امکانات رفاهی این مرز تصریح کرد: تعداد چشمههای سرویس بهداشتی پایانه مرزی سومار به ۴۴ چشمه افزایش یافته و دو برج روشنایی نیز برای تأمین نور مورد نیاز محوطه پایانه نصب و راهاندازی شده است.
وی بخش دیگری از اقدامات را مربوط به مسیرهای دسترسی به مرز سومار عنوان کرد و افزود: مسیر دسترسی مجزایی به طول یک و نیم کیلومتر برای جداسازی مسیر حرکت زائران از ناوگان ترانزیتی احداث شده که اکنون آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: عملیات تعریض و بهسازی محور سومار تا پایانه مرزی به طول ۵.۵ کیلومتر نیز در حال اجرا است که تاکنون ۲.۱ کیلومتر از این پروژه تکمیل شده و روند اجرای باقیمانده آن ادامه دارد.
سلیمی از اجرای عملیات لکهگیری و رفع عیوب آسفالت در محور گیلانغرب - سومار به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر نیز خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد زائران انجام شده است.
وی درباره تأمین فضای پارک خودروها نیز گفت: ایجاد پارکینگ سه هکتاری ویژه خودروهای سبک و پارکینگ ۲.۵ هکتاری برای خودروهای سنگین در دستور کار قرار دارد که عملیات تسطیح و محوطهسازی اولیه این پارکینگها انجام شده است.
سلیمی با اشاره به سایر اقدامات ایمنی محورهای منتهی به مرز سومار خاطرنشان کرد: حذف موانع فیزیکی، شانهسازی، نصب و بهروزرسانی علائم جادهای، خطکشی مسیرها، بهبود و توسعه سیستم روشنایی راهها و دیگر اقدامات مرتبط با افزایش ایمنی تردد نیز به اجرا درآمده است.
وی در پایان با بیان اینکه همزمان مطالعات و طراحی طرح جامع پایانه مرزی سومار نیز در حال انجام است، افزود: تا زمان تکمیل این طرح، سایتهای موقت برای ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده و تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری و حملونقل جادهای برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در این مرز به کار گرفته شدهاند.
نظر شما