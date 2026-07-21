پروژه توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از تکمیل مراحل اجرای پروژه مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش در استان گیلان خبر داد و گفت: مرکز تخصصی قلب بیمارستان تالش هم‌اکنون در مرحله تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این پروژه در شهریورماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه عملیات اجرایی مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، افزود: این مرکز در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۱۵ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۰۸ مترمربع احداث شده و عملیات محوطه‌سازی آن نیز در مساحتی بالغ بر ۸۴۵ مترمربع به پایان رسیده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بیان کرد: ساختمان مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش در سه طبقه احداث شده و دارای ۳۸ تخت بستری است. این مرکز شامل کلینیک تخصصی، بخش آنژیوگرافی، پست آنژیوگرافی، بخش جراحی قلب باز، بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب باز (ICU-OH)، بخش CCU، اتاق‌های بستری، فضاهای خدمات پشتیبانی و دو اتاق عمل مجهز است.

وی همچنین از تکمیل طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای ۳۳ هزار و ۱۸۷ مترمربع اجرا شده و عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

نوذرپور در پایان خاطرنشان کرد: طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در چهار طبقه شامل کتابخانه، شبستان، صحن، رواق‌ها و تالارها احداث شده و در دولت چهاردهم به تکمیل رسیده است. این پروژه نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در شهریورماه سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید و آماده ارائه خدمات به زائران خواهد بود.