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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

کشف ۲۰ تن سنگ طلای معدنی در ورزقان

کشف ۲۰ تن سنگ طلای معدنی در ورزقان

ورزقان- فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان گفت: با همدلی و تعامل دستگاه قضایی و سایر رده های انتطامی و امنیتی، معادن را برای قاچاقچیان نا امن خواهیم نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خلیلی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از شناسایی و انهدام گارگاه های غیر مجاز استحصال طلا خبر داد و افزود: در این عملیات، همکاران اطلاعاتی و انتظامی شهرستان با مشارکت سایر رده های انتظامی استان و حمایت های شبانه روزی دستگاه قضایی، موفق به انهدام ۳کارگاه غیرمجاز استحصال طلا و دستگیری ۴ نفر از کارگاه های غیرمجاز، ۴۴ کیلو نقره و ۳۵۰ گرم طلای خالص و ۲۰ تن سنگ طلای معدنی و دوغاب و ۶۰۰ کیلو اکسید سرب و سه تن شیره خاک سنگ طلا کشف و پرونده به همراه اموال مکشوفه به دادسرا معرفی گردید.

وی ضمن تشکر از همراهی شهروندان قدرشناس، درخواست نمود که هرگونه اطلاعاتی در این خصوص دارند را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در شبکه های اجتماعی فضای مجازی اطلاع تا در اسرع وقت اقدامات بایسته صورت پذیرد.

کد مطلب 6894913

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