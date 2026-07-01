پلمب کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در ورزقان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خلیلی روز چهارشنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مقابله با قاچاق سنگ‌های معدنی طلا از معادن شهرستان اظهار کرد: پس از انجام بررسی‌های پلیسی تعدادی کارگاه غیرمجاز استحصال طلا شناسایی شد.

وی افزود: طرح پاکسازی و مُهر و موم کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا به اجرا درآمد که در جریان آن هشت کارگاه غیرمجاز در شهرستان پلمپ شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۹ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم سنگ معدنی طلا به همراه تجهیزات و ادوات مورد استفاده در فرآیند استحصال طلا کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان ادامه داد: در ارتباط با این پرونده هشت نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه بهره‌برداری و قاچاق منابع معدنی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.