به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، رضا فتاحی مدیرکل دفتر جذب مشارکتهای مردمی تجدیدپذیرهای ساتبا، تولید برق در مجاورت محل مصرف، کاهش تلفات شبکه، ارتقای پدافند غیرعامل و ایجاد منافع اقتصادی برای سرمایهگذاران را از مهمترین مزایای نیروگاههای مقیاس کوچک و انشعابی عنوان کرد.
فتاحی اظهار کرد: توسعه مدلهای جدید، از جمله مدل تجمیعکنندگی، استفاده از ظرفیت بورس انرژی و تابلوی سبز، میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش داده و زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به هدفگذاری کشور برای دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال گفت:تاکنون حدود ۷۰۰ مگاوات تقاضا برای احداث نیروگاههای انشعابی ثبت شده است.
فتاحی خاطرنشان کرد: نیروگاههای کوچک در کنار نیروگاههای بزرگ، سهم قابل توجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارند و به دلیل سهولت اتصال به شبکه، میتوانند بخش مناسبی از ظرفیت هدفگذاریشده را به خود اختصاص دهند.
او در پایان گفت: تحقق این هدف به تأمین منابع مالی، کنترل هزینههای سرمایهگذاری، مدیریت آثار نوسانات نرخ ارز و افزایش جذابیت اقتصادی از طریق خرید تضمینی برق، تابلوی سبز بورس انرژی و مدلهای تجمیعکنندگی وابسته است.
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