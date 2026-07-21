به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده عصر سه شنبه در نشست مشترک با دبیر شورای صنایع دریایی کشور که با حضور معاونان، مدیران ستادی اداره‌کل شیلات و هیأت همراه برگزار شد، بر تقویت تعامل میان بخش‌های اجرایی، علمی و پژوهشی برای توسعه پایدار شیلات و صنایع دریایی تأکید کرد.

وی با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های شیلات مازندران در حوزه‌های صید و صیادی، آبزی‌پروری، بازسازی ذخایر آبزیان، صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری‌های نوین و افزایش ارزش افزوده محصولات شیلاتی از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه است.

در ادامه این نشست، راهکارهای گسترش همکاری میان اداره‌کل شیلات مازندران، شورای صنایع دریایی کشور، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف استفاده از توان علمی برای رفع چالش‌های بخش شیلات و ارائه راهکارهای کاربردی بررسی شد.

در پایان، طرفین بر تداوم ارتباط میان بخش‌های اجرایی و مراکز علمی، توسعه پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه برای تحقق توسعه پایدار شیلات و صنایع دریایی و تقویت اقتصاد دریامحور تأکید کردند.