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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

توسعه همکاری‌های علمی برای تقویت اقتصاد دریامحور

توسعه همکاری‌های علمی برای تقویت اقتصاد دریامحور

بابلسر- مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های علمی برای شتاب‌بخشی به اقتصاد دریامحور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده عصر سه شنبه در نشست مشترک با دبیر شورای صنایع دریایی کشور که با حضور معاونان، مدیران ستادی اداره‌کل شیلات و هیأت همراه برگزار شد، بر تقویت تعامل میان بخش‌های اجرایی، علمی و پژوهشی برای توسعه پایدار شیلات و صنایع دریایی تأکید کرد.

وی با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های شیلات مازندران در حوزه‌های صید و صیادی، آبزی‌پروری، بازسازی ذخایر آبزیان، صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری‌های نوین و افزایش ارزش افزوده محصولات شیلاتی از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه است.

در ادامه این نشست، راهکارهای گسترش همکاری میان اداره‌کل شیلات مازندران، شورای صنایع دریایی کشور، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف استفاده از توان علمی برای رفع چالش‌های بخش شیلات و ارائه راهکارهای کاربردی بررسی شد.

در پایان، طرفین بر تداوم ارتباط میان بخش‌های اجرایی و مراکز علمی، توسعه پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه برای تحقق توسعه پایدار شیلات و صنایع دریایی و تقویت اقتصاد دریامحور تأکید کردند.

کد مطلب 6895037

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