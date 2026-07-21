اینترنت رایگان در ۱۰۰ نقطه از مسیر راهپیمایی اربعین/ تامین ارز زائران

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین جلسه ستاد اربعین خانواده ارتباطات کشور، ضمن ابراز خرسندی از توفیق خدمتگزاری به زوار اباعبداللهالحسین (ع)، به تشریح راهبردهای عملیاتی این مجموعه پرداخت و بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در این ایام تأکید کرد.
مأموریتهای «خانواده ارتباطات» در اربعین
هاشمی با بیان اینکه برنامهریزیهای این وزارتخانه در دو لایه مجزا طراحی شده است، تصریح کرد: مجموعه مأموریتهای ما در خانواده ارتباطات در دو قالب صورتبندی شده است؛ نخست، مجموعه اقداماتی که بایستی در داخل کشور اتفاق بیفتد و دوم، تعاملات و هماهنگیهایی که در عرصه بینالمللی، مشخصاً با کشور عراق شکل میگیرد.
وی افزود: جلسه امروز در امتداد هماهنگیهای لازم برای انسجام هرچه بیشتر در حوزههای اجرایی کشور است تا بتوانیم مراسم اربعین امسال را با شکوه و عظمتی بیش از سنوات گذشته رقم بزنیم.
هماهنگی با استانداران مرزی برای تحقق مطالبات زوار
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت نقش استانهای مرزی در مدیریت مراسم اربعین، ضمن قدردانی از استانداران این مناطق، خاطرنشان کرد: از تلاشهای زایدالوصف استانداران محترم ایلام ، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و همکارانمان در استان آذربایجان غربی تشکر میکنم. دغدغههایی که در جلسات مطرح شد، کاملاً درست و برآمده از تجربیات سالهای گذشته است و تلاش جمعی ما بر این است تا با وجود محدودیتها، این مطالبات بهحق را اجابت کنیم.
بسیج اپراتورها برای تقویت زیرساختهای ارتباطی
هاشمی در بخش دیگری از این نشست، با تقدیر از عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور اظهار داشت: گزارشهای ارائهشده توسط مجموعه همراه اول، مخابرات ایران، ایرانسل، رایتل، صبانت و مبیننت، حاکی از عزم این اپراتورها برای ارائه خدمات حداکثری است. هدف نهایی ما، تأمین زیرساختهای پایدار ارتباطی بهعنوان یکی از نیازهای اصلی زوار عزیز است.
ارزیابی میدانی شبکه ارتباطی در کشور عراق
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به سفر اخیر خود به عراق گفت: همانطور که مطلع هستید، هفته گذشته به همراه جمعی از معاونین و مدیران اپراتورها، سفری به کشور عراق داشتیم. یکی از مهمترین اهداف این سفر، ارزیابی میدانی شرایط و کیفیت ارتباطات در خاک عراق بود که با همکاری همکاران ما در اپراتورها دنبال شد.
ارتقای لینکهای ارتباطی با عراق و تأمین ارز زوار از طریق پستبانک
وی ضمن تشریح نتایج سفر اخیر خود به عراق، از توافقات جدید برای تسهیل خدمات ارتباطی زوار و همچنین برنامههای ویژه برای تأمین ارز خبر داد.
توافقات راهبردی با طرف عراقی برای ارتقای زیرساختها
وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکرات انجامشده با همتایان عراقی خود، گفت: در سفر اخیر به کشور عراق، توافقات بسیار خوبی با همکاران متناظر در بخش اتصالات این کشور حاصل شد. از جمله دستاوردهای این سفر، ارتقای لینکهای ارتباطی بود؛ مقرر شد علاوه بر لینکهایی که در سنوات گذشته برپا شده بود، این ظرفیت به دو لینک (STM) ارتقا یابد که بلافاصله عملیاتی شد و بر این باوریم که امسال در بحث تأمین پهنای باند با مشکل خاصی مواجه نخواهیم بود.
پوشش اینترنت رایگان در ۱۰۰ نقطه مسیر راهپیمایی
هاشمی در خصوص تسهیلات دسترسی به اینترنت گفت: با توجه به بازخورد میدانی از زوار، یکی از دغدغهها، پایان سریع بستههای اینترنت و مکالمات بود. به سازمان تنظیم مقررات مأموریت دادیم تا در تعامل با اپراتورها، بستههایی تعریف کنند که نیاز واقعی زوار را پوشش دهد. در همین راستا، برای کاهش فشار بر زوار، ۱۰۰ نقطه در مسیر راهپیمایی اربعین برای ارائه اینترنت رایگان جانمایی شده است. همچنین در زمینه رومینگ نیز توافقات بسیار مطلوبی میان اپراتورهای ایرانی و عراقی صورت گرفته که اطمینان داریم خدمات پایدار و باکیفیتی به زوار ارائه خواهد شد.
نقش محوری پستبانک در تأمین ارز زوار
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ارائه خدمات مالی تسهیلگر تأکید کرد و افزود: در جلسات پیشین به «پستبانک» مأموریت ویژهای برای تأمین ارز زوار ابلاغ شده بود که اکنون بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به ظرفیت گسترده شعب پستبانک، این مجموعه نقش محوری در تسهیل فرآیند دریافت ارز برای زوار ایفا خواهد کرد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت ثبات شبکه در پایانههای مرزی، خاطرنشان کرد: موضوع مناطق پرتردد مرزی از محورهای اصلی مورد تأکید است. در تعامل با فراجا، ایجاد زیرساختهای پایدار ارتباطی در مرزها را با جدیت دنبال میکنیم تا زوار عزیز بتوانند بدون دغدغه و با آرامش خاطر از کشور خارج و به کشور وارد شوند.
چشمانداز تعاملات فناورانه با عراق
هاشمی در پایان با اشاره به دورنمای همکاریهای دو کشور اظهار داشت: علاوه بر موضوعات اربعین، در زمینه تعمیق تعاملات فناورانه نیز توافقاتی صورت گرفت. در آینده نزدیک، میزبان وزیر ارتباطات عراق خواهیم بود که این سفر میتواند فتح بابی برای اتفاقات ویژه در حوزه فناوری بین دو کشور باشد.
وی با تقدیر از گزارشهای روزانه معاونین و مدیران اپراتورها که نشاندهنده پیشرفت مطلوب مأموریتهاست، تصریح کرد: خدمتگزاری به زوار اباعبداللهالحسین (ع) توفیقی الهی است و ما باید با مغتنم شمردن این فرصت، تمام توان خود را برای رقم زدن مراسمی باشکوه به کار بگیریم.
تأکید بر لزوم ارائه خدمات در شأن زوار
وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم ارائه خدماتی در شأن زوار، اظهار داشت: باور ما این است که امسال مراسم اربعین حسینی باشکوهتر از سنوات گذشته برگزار خواهد شد و باید تمامی تلاش خود را برای ارائه خدماتی در شأن و تراز مردم عزیز به کار بگیریم.
هاشمی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران این مجموعه گفت: نکته پایانی بنده، تقدیر و تشکر از همکاران عزیز است؛ ما شاهد برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رئیسجمهور شهید بودیم. در اینجا لازم میدانم از هماهنگیها و همافزاییهای صورتگرفته در مجموعه جلساتِ برگزاری آن مراسم، به تمامی بزرگواران دستمریزاد بگویم.
وی تصریح کرد: در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی شاهد ایجاد زیرساختهای باکیفیت و پایداری برای ارائه خدمت بودیم که جا دارد به همه دستاندرکاران خداقوت بگویم. این تعامل سازنده با مدیران ارشد اجرایی استانها و دستگاههای مختلف کشوری و لشکری، بیشک از برکات خون مطهر آن شهید والامقام بوده و هست.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه ستاد اربعین و در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامههای این وزارتخانه برای ایام اربعین، از پیگیری همزمان موضوعات داخلی و بینالمللی برای ارتقای خدمات ارتباطی زائران خبر داد.
هاشمی با بیان اینکه مأموریتهای وزارت ارتباطات در دو محور دنبال شده است، گفت: از جلسه گذشته تا امروز، موضوعات مرتبط با داخل کشور، از جمله رفع مشکلات محورهای مواصلاتی و ایجاد زیرساخت پایدار در نقاط خروج زائران، بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به هماهنگی با استانداران مرزی افزود: در پنج استان مرزی آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان، تمهیداتی برای کاهش معطلی زائران هنگام خروج از کشور و بازگشت به داخل فراهم شده است.
توافقات سفر عراق؛ اینترنت رایگان، رومینگ و افزایش پهنای باند
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به عراق گفت: در این سفر و در دیدار با وزیر ارتباطات عراق، تفاهمات خوبی برای ارائه خدمات بهتر به زائران حاصل شد.
به گفته هاشمی، بر اساس این توافقات، بیش از ۱۰۰ نقطه برای ارائه اینترنت رایگان به زائران جانمایی شده و ظرفیت رومینگ اپراتورهای عراقی برای استفاده از سیمکارتهای ایرانی توسعه یافته است.
وی تصریح کرد: مردم میتوانند با فعالسازی رومینگ، بدون نیاز به خرید سیمکارت عراقی از خدمات ارتباطی اپراتورهای داخلی بهرهمند شوند.
هاشمی همچنین از افزایش ظرفیت پهنای باند میان دو کشور خبر داد و افزود: بلافاصله پس از این سفر، ارتقای لینک ارتباطی میان ایران و عراق عملیاتی شد که میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت ارتباطات زائران در مراسم اربعین حسینی داشته باشد.
توافق بر سر کدهای دستوری و استمرار فعالیت سکوهای داخلی
وزیر ارتباطات با اشاره به توافق صورتگرفته درباره کدهای دستوری میان اپراتورهای دو کشور اظهار کرد: این کدها برای ارائه راهنمایی به زبان فارسی و عربی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا زائران بتوانند از خدمات آمادهشده استفاده کنند.
وی همچنین تأکید کرد: سکوهای داخلی در ایام اربعین فعال خواهند بود و به ارائه خدمات به مردم ادامه میدهند. به گفته او، تلاش میشود کیفیت خدمات این سکوها نیز در این مراسم ارتقا یابد.
زیرساخت پایدار در مرزها و کاهش اختلال ناشی از قطعی برق
هاشمی با اشاره به جلسات مشترک با استانداران استانهای مرزی گفت: یکی از موضوعات مهم، ایجاد زیرساخت پایدار در نقاط خروج زائران بوده تا مردم برای خروج و ورود به کشور با حداقل معطلی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی اختلال در ارتباطات، قطعی برق است، افزود: در تعامل با استانداران و مدیران اجرایی استانها، تأمین ژنراتورهای مقطعی در دستور کار قرار گرفته و موضوع تأمین سوخت این ژنراتورها نیز با وزارت نفت پیگیری شده است.
پایداری ارتباطات در شرایط بحرانی و جنگ اخیر
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره پایداری اینترنت در شرایط بحرانی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که اینترنت در تمام شئون زندگی مردم وارد شده و زندگی بدون آن عملاً امکانپذیر نیست. بنابراین تلاش دولت چهاردهم این است که اینترنت پایدار و باکیفیت در همه شرایط برای مردم فراهم باشد.
هاشمی با اشاره به شرایط خاص و پیشبینینشده جنگ اخیر گفت: با وجود این شرایط، اصل بر آن است که ارتباطات پایدار و مستمر برای آحاد مردم حفظ شود.
وی در ادامه به آسیبدیدگی یکی از مجموعههای ارتباطی در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: در پی این حادثه، بخشی از ارتباطات با برخی استانها و تعدادی از جزایر دچار اختلال شد، اما همکاران ما بهصورت شبانهروزی و میدانی برای بازگرداندن ارتباطات در کوتاهترین زمان ممکن تلاش کردند.
وزیر ارتباطات با قدردانی از تلاش کارکنان این وزارتخانه بهویژه در استانهای جنوبی کشور خاطرنشان کرد: همکاران ما در شرایط سخت و جنگی، مجاهدانه پای کار هستند تا مردم عزیزمان اختلالی در ارتباطات احساس نکنند.
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