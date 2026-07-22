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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

پرداخت ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ در استان اردبیل

پرداخت ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ در استان اردبیل

اردبیل - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طی ۳ ماهه اول سال‌ ۱۴۰۵، با وجود شرایط جنگی در کشور، ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سطح استان اردبیل پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی بانک‌های استان که با حضور مدیران بانک‌های عامل و برخی از مسؤولان استان برگزار شد، اظهار کرد: این تسهیلات در قالب‌ها و محل‌های مختلف اعم از مسکن، صندوق توسعه ملی، تبصره‌های ۱۸ و ۱۵، سفر ریاست جمهوری و قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه امسال پرداخت تسهیلات در استان اردبیل به نسبت سال گذشته ۵۴درصد افزایش داشته است، افزود: دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی و بانک‌های عامل استان در رابطه با عملکرد خود اطلاع‌رسانی لازم را به مردم در دستور کار داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، امسال ۲۴هزار میلیارد تومان تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی استان اردبیل از محل‌های مختلف به متقاضیان پرداخت خواهد شد و بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات تاب‌آوری به واحدهای تولیدی و تسهیلات تعیین‌شده به داروخانه‌های استان به‌طور ویژه فعال باشند.

خلیلی تصریح کرد: کلیه شرکت‌ها، مجموعه‌ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی مستقر در استان اردبیل، ملزم به ایجاد حساب در بانک‌های عامل استان بوده و باید همه تراکنش‌های مالی را در اردبیل انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی مربوط این موضوع را به‌طور جدی مورد توجه داشته و رصد و بررسی کنند.

وی گفت: در اواخر شهریور سال جاری، همایش ملی شیوه‌های تامین منابع مالی به میزبانی استان اردبیل برگزار خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌مندی حداکثری استان از این همایش را در دستور کار داشته باشند.

کد مطلب 6895590

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