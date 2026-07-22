پرداخت ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در ۳ ماهه اول ۱۴۰۵ در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی بانکهای استان که با حضور مدیران بانکهای عامل و برخی از مسؤولان استان برگزار شد، اظهار کرد: این تسهیلات در قالبها و محلهای مختلف اعم از مسکن، صندوق توسعه ملی، تبصرههای ۱۸ و ۱۵، سفر ریاست جمهوری و قرضالحسنه پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه امسال پرداخت تسهیلات در استان اردبیل به نسبت سال گذشته ۵۴درصد افزایش داشته است، افزود: دستگاههای اجرایی حوزه اقتصادی و بانکهای عامل استان در رابطه با عملکرد خود اطلاعرسانی لازم را به مردم در دستور کار داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: طبق برنامهریزیها، امسال ۲۴هزار میلیارد تومان تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی استان اردبیل از محلهای مختلف به متقاضیان پرداخت خواهد شد و بانکهای عامل در ارائه تسهیلات تابآوری به واحدهای تولیدی و تسهیلات تعیینشده به داروخانههای استان بهطور ویژه فعال باشند.
خلیلی تصریح کرد: کلیه شرکتها، مجموعهها و واحدهای تولیدی و اقتصادی مستقر در استان اردبیل، ملزم به ایجاد حساب در بانکهای عامل استان بوده و باید همه تراکنشهای مالی را در اردبیل انجام دهند و دستگاههای اجرایی مربوط این موضوع را بهطور جدی مورد توجه داشته و رصد و بررسی کنند.
وی گفت: در اواخر شهریور سال جاری، همایش ملی شیوههای تامین منابع مالی به میزبانی استان اردبیل برگزار خواهد شد و دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برنامهریزیهای لازم برای بهرهمندی حداکثری استان از این همایش را در دستور کار داشته باشند.
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