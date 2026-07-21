مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با ابلاغ بخشنامهای به ادارت کل امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد. تمدید مواعد ارائه اظهارنامه با عنایت به شرایط حاکم بر کشور و در راستای تسهیل امور مودیان صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی که بر اساس مصوبه مراجع قانونی ذیربط ابلاغ شده است، مواعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر تمدید شده است:
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ است تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید میشود.
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید میشود.
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