به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت و مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی در برنامه «در مسیر حسین» که از شبکه افق پخش شد، با اشاره به آغاز ثبتنام زائران از نهم تیرماه اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه تا چند روز گذشته برخی افراد میان حضور در رویدادهای اخیر کشور و سفر اربعین دچار تردید بودند، افزود: پس از پیام مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر برگزاری زیارت اربعین به نیابت از شهدا، این دوگانگی از بین رفت و استقبال از ثبتنام افزایش یافت.
آقایی با اشاره به بازتاب گسترده مراسم تشییع شهدا در ایران و عراق، گفت: حضور گسترده مردم عراق در این مراسم، جلوهای از همبستگی و ارادت به شهدا بود و حضور زائران در اربعین امسال نیز همین پیام را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین به برگزاری مراسم ویژه بانوان در عراق اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار مراسمی ویژه بانوان با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر برگزار شد که نشاندهنده مشارکت گسترده آنان در این آیین بود.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی با توصیه به زائران برای انتخاب مرز خسروی گفت: هر سال بیشترین حجم خروج زائران از مرز مهران انجام میشود، در حالی که امکانات مرز خسروی در دو سوی مرز نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و با توجه به شرایط آبوهوایی، این مرز میتواند گزینه مناسبتری برای بسیاری از زائران باشد.
آقایی تأکید کرد: اگر زائران زمان حرکت خود را در ساعات مختلف شبانهروز توزیع کنند، تردد از مرز مهران نیز روانتر خواهد بود، اما معمولاً به دلیل تمرکز سفر در ساعات خاص، ازدحام در این مرز افزایش مییابد.
وی از زائرانی که امکان استفاده از مرز خسروی را دارند خواست با انتخاب این مرز، ضمن تسهیل سفر خود، به توزیع متوازن تردد در مرزهای خروجی کشور نیز کمک کنند. آقایی اظهار کرد: بر اساس تجربیات بیش از یک دهه برگزاری مراسم اربعین، تمامی نیازهای زائران در قالب نرمافزار «همیار اربعین» گردآوری شده و در دسترس آنان قرار گرفته است.
وی افزود: اطلاعات مربوط به مواکب، مسیرهای تردد، امکانات مسیریابی، پایگاههای هلال احمر، مراکز امدادی و سایر خدمات مورد نیاز زائران در این نرمافزار پیشبینی شده تا دسترسی به خدمات برای زائران آسانتر شود.
آقایی با اشاره به بخش فرهنگی این برنامه گفت: علاوه بر خدمات اجرایی، محتوای ارزشمند فرهنگی و معنوی نیز در «همیار اربعین» گنجانده شده است تا زائران بتوانند از این فرصت برای بهرهمندی هرچه بیشتر از فضای معنوی و روحانی سفر اربعین استفاده کنند.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد زائران با استفاده از این امکانات، سفری ایمن، منظم و سرشار از معنویت را تجربه کرده و از برکات این اجتماع بزرگ اسلامی بهرهمند شوند.
آقایی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند، اظهار کرد: برآورد ما این است که اگر تعداد زائران نسبت به سال گذشته افزایش نیابد، حداقل همان آمار سال گذشته، یعنی حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، محقق خواهد شد.
وی افزود: بر اساس تحلیل آمار ثبتنام، در دو تا سه روز اخیر و پس از صدور پیام مقام معظم رهبری، شمار زائران سفر اولی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
آقایی گفت: طبق نظرسنجیهای انجامشده، بسیاری از این زائران اعلام کردهاند که علاوه بر علاقهمندی به زیارت حضرت سیدالشهدا(ع)، امسال قصد دارند زیارت اربعین را به نیابت از شهدا انجام دهند و از مردم و دولت عراق نیز به دلیل میزبانی و همراهی در مراسم اخیر قدردانی کنند.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی درباره روند دریافت ارز اربعین نیز اظهار کرد: پس از تکمیل فرآیند ثبتنام، اطلاعات زائران به سامانه وزارت کشور منتقل میشود تا بانک مرکزی امکان پرداخت ارز اربعین را فراهم کند.
وی با اشاره به افزایش حجم ثبتنامها در روزهای اخیر افزود: تنها در روز گذشته حدود ۱۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردند. هرچند انتقال اطلاعات ممکن است حداکثر تا ۲۴ ساعت زمان ببرد، اما زائران نگرانی خاصی در این زمینه نداشته باشند.
آقایی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز ثبت رکورد ۳۰۰ هزار ثبتنام در یک روز را تجربه کردیم و امسال با تقویت و توسعه سامانه سماح، تلاش شده است پاسخگویی به حجم بالای درخواستها با سهولت بیشتری انجام شود.
وی از متقاضیان سفر اربعین خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند تا در آستانه سفر با مشکل یا ازدحام احتمالی مواجه نشوند.
وی افزود: مسن ترین فرد اقا زائر ۱۱۰ سال از رودبار و خانم ۱۰۵ ساله و کم سن ترین زائر خردسال ۱۸ روزه است.
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