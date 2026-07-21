به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در دیدار با سفیر جمهوری قزاقستان، با اشاره به هدف‌گذاری تجارت سه میلیارد دلاری میان دو کشور، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل و ظرفیت‌های تجاری، آمادگی ایفای نقشی محوری در توسعه مناسبات اقتصادی و ترانزیتی ایران و قزاقستان را دارد.

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم نقش ویژه‌ای برای استان‌ها در گسترش روابط با کشورهای همسایه تعریف شده است، افزود: حضور صنایع مادر از جمله ماشین‌سازی تبریز، گروه تراکتورسازی، صنایع غذایی و واحدهای تولیدی استان، ظرفیت مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه صادرات، گفت: آذربایجان شرقی آمادگی دارد در زمینه صادرات ماشین‌آلات، ماشین‌افزار، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی و همچنین همکاری در تأمین غلات و نهاده‌های دامی، همکاری‌های خود با قزاقستان را گسترش دهد.

سرمست، موقعیت جغرافیایی استان را یکی از مزیت‌های راهبردی آن برشمرد و تصریح کرد: قرار گرفتن آذربایجان شرقی در کریدورهای بین‌المللی شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، در کنار ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، این استان را به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال ایران با آسیای مرکزی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر نقش منطقه آزاد ارس در توسعه همکاری‌های مشترک، افزود: این منطقه به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد صنعتی کشور، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری میان ایران و قزاقستان فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به فعالیت ۵۷ شهرک صنعتی در استان، خاطرنشان کرد: تولیدات متنوع این شهرک‌ها از صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی تا صنایع غذایی، شیرینی و شکلات، ظرفیت بالایی برای حضور در بازار قزاقستان دارند.

سرمست با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در تجارت، گفت: اتاق بازرگانی تبریز به‌عنوان نخستین اتاق بازرگانی ایران و همچنین بازار تاریخی تبریز، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت ارتباط بخش خصوصی دو کشور به شمار می‌روند و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تبادل هیئت‌های تجاری می‌تواند روند همکاری‌ها را شتاب بخشد.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است، اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تقویت همکاری‌های لجستیکی، حمل‌ونقل، گردشگری و استفاده از ظرفیت بنادر دریای خزر، از مهم‌ترین محورهای همکاری میان ایران و قزاقستان خواهد بود.

در این دیدار، سفیر جمهوری قزاقستان نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور، تبریز را یکی از مراکز مهم تاریخی جاده ابریشم توصیف کرد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری میان دو طرف شد.

«اونتالپ اونالبایف» با استقبال از توسعه روابط میان تبریز و شهر آلماتی، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر را مطرح کرد و افزود: قزاقستان علاقه‌مند است همکاری با آذربایجان شرقی را در حوزه‌هایی مانند تولید تراکتور، کشت فراسرزمینی، گردشگری سلامت و ترانزیت کالا گسترش دهد. وی همچنین حضور آذربایجان شرقی و اتاق بازرگانی تبریز در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و قزاقستان را گامی مؤثر در تعمیق روابط اقتصادی دو کشور دانست.