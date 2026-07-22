سرمست: اقناع افکار عمومی، شرط موفقیت طرح پزشک خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه بررسی اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، با اشاره به چالش‌ های فرهنگی این طرح اظهار کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع هنوز به لحاظ فرهنگ ‌سازی و اقناع عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نه مراجعان و نه پزشکان به اقناع درونی نسبت به ضرورت اجرای آن رسیده‌اند.

وی افزود: برای جلب اعتماد افکار عمومی و گروه‌ های ذی ‌نفوذ، همه بخش‌ های مرتبط باید وارد میدان شوند؛ از این رو، اجرای نظام ارجاع صرفاً یک موضوع حوزه سلامت نیست، بلکه وجهی از حکمرانی عمومی پیدا کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش محوری دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه، تصریح کرد: فرهنگ‌ سازی و تبیین اهداف و مزایای طرح باید با محوریت دانشگاه علوم پزشکی انجام شود تا زمینه همراهی مردم و جامعه پزشکی فراهم شود.

سرمست همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سازمان‌ های بیمه ‌گر، گفت: در سیاست‌ گذاری کلان، لازم است برای یکپارچه ‌سازی سیستم تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، نقاط مشترک و سازوکارهای هماهنگ ایجاد شود.

وی ادامه داد: اجرای موفق این طرح نیازمند پیگیری در سطح وزارت بهداشت و سیاست ‌گذاری ملی است و نباید صرفاً به اقدامات استانی محدود شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای نظام ارجاع در سطح کلان کشور، خاطرنشان کرد: با عزم، هماهنگی و تلاش دستگاه ‌های مسئول می‌توان این طرح را به ‌صورت مؤثر اجرایی کرد.

در این جلسه، شهرستان مرند به عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در آذربایجان شرقی معرفی شد.