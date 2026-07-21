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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

دادستان اصفهان:۲۳۶ نفر از اراذل اصفهان از ابتدای سال دستگیر شدند

دادستان اصفهان:۲۳۶ نفر از اراذل اصفهان از ابتدای سال دستگیر شدند

اصفهان -دادستان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با اجرای پنج طرح ویژه توسط عوامل انتظامی استان و صدور دستورات قضایی قاطع، ۲۳۶ نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شدند.

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با جرایم خشن در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با اجرای پنج طرح ویژه توسط عوامل انتظامی استان و صدور دستورات قضایی قاطع، ۲۳۶ نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شدند که برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است.

موسویان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران امنیت از اولویت‌های اصلی ماست؛ چرا که اقدامات مجرمانه این افراد موجب ایجاد رعب و وحشت شده و امنیت روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهد؛ لذا برخورد با این جرایم، مطالبه به‌حق مردم از دستگاه قضایی است.

وی در ادامه با هشدار جدی به قانون‌شکنان افزود: با پیگیری‌های اعضای ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای، فضای استان را برای فعالیت اراذل، اوباش و سارقان ناامن خواهیم کرد و قطعاً هیچ‌گونه ارفاق قانونی برای مخلان آسایش عمومی اعمال نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب مجدد جرم توسط این افراد، دستورات لازم به بازپرسان و شعب تخصصی برای تشدید قرارهای تأمین کیفری و اعمال اشد مجازات ابلاغ شده است تا امنیت پایدار در سطح جامعه تثبیت شود.

کد مطلب 6895105

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    نظرات

    • سیدی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      اینا رو باید اعدام کنید.دوباره بعد از آزادی از زندان بدتر میکنند.

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