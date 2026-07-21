دادستان اصفهان:۲۳۶ نفر از اراذل اصفهان از ابتدای سال دستگیر شدند

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات صورتگرفته برای مقابله با جرایم خشن در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با اجرای پنج طرح ویژه توسط عوامل انتظامی استان و صدور دستورات قضایی قاطع، ۲۳۶ نفر از اراذل و اوباش سابقهدار شناسایی و دستگیر شدند که برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است.
موسویان با اشاره به اولویتهای دستگاه قضایی در برخورد با برهمزنندگان نظم عمومی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پروندههای اخلالگران امنیت از اولویتهای اصلی ماست؛ چرا که اقدامات مجرمانه این افراد موجب ایجاد رعب و وحشت شده و امنیت روانی شهروندان را هدف قرار میدهد؛ لذا برخورد با این جرایم، مطالبه بهحق مردم از دستگاه قضایی است.
وی در ادامه با هشدار جدی به قانونشکنان افزود: با پیگیریهای اعضای ستاد کنترل مجرمین حرفهای، فضای استان را برای فعالیت اراذل، اوباش و سارقان ناامن خواهیم کرد و قطعاً هیچگونه ارفاق قانونی برای مخلان آسایش عمومی اعمال نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب مجدد جرم توسط این افراد، دستورات لازم به بازپرسان و شعب تخصصی برای تشدید قرارهای تأمین کیفری و اعمال اشد مجازات ابلاغ شده است تا امنیت پایدار در سطح جامعه تثبیت شود.
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