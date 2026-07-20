حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم برگزاری اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، هفته بیستویکم این اجتماعات با برگزاری موجهای ۱۴۲ تا ۱۴۶ در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تجمعات با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و در راستای اعلام حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و انسجام ملی برگزار میشود، افزود: موج ۱۴۲ این اجتماع روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: موج ۱۴۳ نیز روز سهشنبه ۳۰ تیرماه از میدان فردوسی به سمت میدان آیتالله کاشانی برگزار میشود.
عبدی با اشاره به برنامه روز چهارشنبه اظهار کرد: موج ۱۴۴ روز ۳۱ تیرماه در مسیر بلوار طاقبستان از درب حوزه به سمت بریدگی مرادحاصل برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس جدول اعلام شده، موج ۱۴۵ روز پنجشنبه اول مردادماه از چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر برگزار میشود و موج ۱۴۶ نیز روز جمعه سوم مردادماه از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه تمامی این تجمعات هر شب از ساعت ۲۱ آغاز میشود، از مردم انقلابی و ولایتمدار کرمانشاه دعوت کرد با حضور پرشور خود در این اجتماعات، بار دیگر وحدت، همبستگی و حمایت از آرمانهای نظام اسلامی را به نمایش بگذارند.
عبدی خاطرنشان کرد: شعار محوری این هفته از تجمعات «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» است و این اجتماعات همچون هفتههای گذشته با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
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