به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عصر سهشنبه در جریان بازدید از مجتمع نارنجستان اراک اظهار کرد: این ساختمان دچار تخریب اساسی و آسیب سازهای شده و عملیات تعمیر آن آغاز شده است و برنامهریزی شده تا شهریورماه بهطور کامل بازسازی و تحویل ساکنان شود.
وی افزود: در مجموع حدود ۳ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی تحت تأثیر جنگ تحمیلی رمضان قرار گرفتهاند که از این تعداد ۲۱ واحد نیازمند احداث کامل بوده و سایر واحدها در مراحل مختلف تعمیرات اساسی، سازهای و جزئی شامل تعمیر شیشه، پنجره و بخشهای آسیبدیده قرار دارند.
خواجه دلویی تصریح کرد: برای این ساختمان و ساکنان آن، علاوه بر حمایتهای پیشبینیشده در سطح کشور، با مدیریت استاندار مرکزی اقدامات ویژهای در استان انجام شد و از روزهای ابتدایی پس از جنگ، با همراهی خیرین، تأمین شیشه، لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات جزئی با مشارکت مردم آغاز شد که موجب شد بسیاری از ساکنان دوباره به منازل خود بازگردند.
وی ادامه داد: در گام نخست، واحدهایی که قابلیت سکونت نداشتند، در سراسر کشور و از جمله استان مرکزی به بانک مسکن معرفی شدند تا از تسهیلات ودیعه مسکن بهرهمند شوند که در استان مرکزی برای شهر اراک، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن قرضالحسنه دو ساله برای افراد واجد شرایط تأمین و پرداخت شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به حمایتهای بلاعوض برای بازسازی واحدهای احداثی تاکید کرد: برای ۲۱ واحدی که نیازمند احداث کامل هستند، به ازای هر مترمربع زیربنای قبلی، ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض برای بازسازی پرداخت میشود.
وی افزود: برای تعمیرات نیز بر اساس فهرستهای کارشناسی و معیارهای مورد استفاده در حوادث، میزان کمک بلاعوض متناسب با حجم خسارت تعیین میشود؛ بهگونهای که برای ساختمانهایی با تعمیرات محدود تا ساختمانهایی که نیازمند تعمیرات گسترده هستند، مبالغی بین ۸ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع قابل پرداخت خواهد بود.
خواجه دلویی بیان کرد: یک ماه قبل مسئولیت موضوع معیشت آسیبدیدگان به بنیاد مسکن واگذار شد و پیش از آن نیز با هماهنگی نهادهای انقلابی، برای ۱۰ هزار مجموعه، پنج قلم اصلی لوازم مورد نیاز با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض تأمین شد و یک و نیم هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه نیز برای سطح کشور در نظر گرفته شد.
وی گفت: در این بخش، بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان نیز بهعنوان یکی از مجموعههای پشتیبان، مسئولیت کمکرسانی را بر عهده داشت.
دولت برای جبران خسارات جنگ رمضان یک میلیارد تومان حمایت مالی پیشبینی کرد
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: دولت در هفته جاری نخستین مرحله پرداختهای مربوط به معیشت را انجام داد و سهم استانها نیز توزیع شده است که در استان مرکزی نیز پس از ارزیابیهای انجامشده، کمکهای مصوب دولت در اختیار آسیبدیدگان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بر اساس مصوبات دولت، برای افرادی که بیشترین میزان آسیب را بر اساس فرمهای ارزیابی داشته باشند، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه، در مجموع حدود یک میلیارد تومان، قابل پرداخت است.
خواجهدلویی تصریح کرد: در مجموع ۱۴۲ هزار واحد مسکونی و تجاری متعلق به مردم که بر اثر جنگ رمضان آسیب دیدهاند تحت نظارت بنیاد مسکن قرار دارند که از این تعداد، مسئولیت مستقیم ۱۲۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی گفت: از مجموع ۱۲۰ هزار واحد تحت مسئولیت بنیاد مسکن، ۱۰۰ هزار واحد مربوط به تعمیرات و احداث بوده و ۲۰ هزار واحد نیز شامل لوازم منزل از دسترفته مردم است که متناسب با میزان خسارت و ارزیابیهای انجامشده، حمایتهای لازم برای آنها انجام خواهد شد.
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