به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اعلام محاصره بنادر عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن، شماری از شرکت‌های آسیایی برای حفظ جریان واردات نفت خام، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل دریایی را بررسی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، این شرکت‌ها در حال بررسی انتقال نفت عربستان از بندر ینبع در ساحل دریای سرخ از طریق کانال سوئز و سپس دور زدن قاره آفریقا هستند تا محموله‌ها را به مقصد نهایی برسانند.

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که استفاده از این مسیر جایگزین، در مقایسه با مسیر معمول صادرات نفت از بندر ینبع به سمت شرق و عبور از دریای عرب، تا چهار هفته به زمان حمل‌ونقل اضافه می‌کند.

این خبرگزاری همچنین تأکید کرد که انتخاب مسیر دور زدن آفریقا، هزینه‌های حمل‌ونقل و صادرات نفت عربستان را به طور محسوسی افزایش خواهد داد و می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محموله‌های نفتی برای مشتریان آسیایی تأثیر بگذارد.

گفتنی است که در پی انتشار اخبار مربوط به محاصره دریایی عربستان سعودی در دریای سرخ و باب المندب، قیمت نفت افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت برنت با ۱.۱۲ دلار افزایش، به ۸۹.۲۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قراردادهای آتی نفت آمریکا نیز با افزایش ۷۴ سنت، به ۸۳.۲۳ دلار برای هر بشکه رسید.