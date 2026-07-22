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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸

یمن: عربستان مسئول پیامدهای فاجعه‌بار عدم توجه به هشدارهای صنعا است

یمن: عربستان مسئول پیامدهای فاجعه‌بار عدم توجه به هشدارهای صنعا است

یمن مسئولیت پیامدهای فاجعه بار تداوم سیاست های عربستان سعودی در سایه اعمال محاصره دریایی را متوجه ریاض دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیئت رئیسه مجلس شورای استان صنعا اعلام کرد که یمن تمام گزینه‌ها و فرصت‌های صلح را آزموده است. تصمیم به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی پاسخی طبیعی به تعلل و شانه خالی کردن ریاض به شمار می رود.

این نهاد یمنی، رژیم سعودی را مسئول عواقب فاجعه‌بار ناشی از لجاجت مداوم و عدم توجه به هشدارها و توصیه‌های صنعا دانست.

شب گذشته نیز یک منبع مسئول در وزارت دفاع یمن اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ کشتی پس از هشدار نیروهای مسلح یمن و اعمال ممنوعیت کشتیرانی علیه دشمن سعودی در راستای معادله محاصره در برابر محاصره از مسیر خود بازگشتند.

برخی منابع رسانه ای نیز اعلام کردند که ۲ نفتکش حامل نفت عربستان، درپی محاصرۀ دریایی اعمال‌شده از سوی یمن مسیر خود را در دریای سرخ تغییر داده‌اند و به‌سمت کانال سوئز بازگشته‌اند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ۲ روز قبل اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده از دشمن سعودی مقابله می کنیم.

کد مطلب 6895361

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