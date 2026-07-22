به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیئت رئیسه مجلس شورای استان صنعا اعلام کرد که یمن تمام گزینهها و فرصتهای صلح را آزموده است. تصمیم به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی پاسخی طبیعی به تعلل و شانه خالی کردن ریاض به شمار می رود.
این نهاد یمنی، رژیم سعودی را مسئول عواقب فاجعهبار ناشی از لجاجت مداوم و عدم توجه به هشدارها و توصیههای صنعا دانست.
شب گذشته نیز یک منبع مسئول در وزارت دفاع یمن اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ کشتی پس از هشدار نیروهای مسلح یمن و اعمال ممنوعیت کشتیرانی علیه دشمن سعودی در راستای معادله محاصره در برابر محاصره از مسیر خود بازگشتند.
برخی منابع رسانه ای نیز اعلام کردند که ۲ نفتکش حامل نفت عربستان، درپی محاصرۀ دریایی اعمالشده از سوی یمن مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادهاند و بهسمت کانال سوئز بازگشتهاند.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ۲ روز قبل اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره اعلام می کنیم.
وی تاکید کرد: ما برای همه گزینهها آمادهایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده از دشمن سعودی مقابله می کنیم.
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