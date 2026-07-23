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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

رویترز: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند؛ فشار بر ارتش آمریکا

رویترز: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند؛ فشار بر ارتش آمریکا

خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی گزارش داد: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند تا از عبور از باب المندب خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رویترز، با استناد به داده‌های کشتیرانی اعلام کرد: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند تا از تنگه باب المندب اجتناب کنند.

رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی در این خصوص اضافه کرد: ۳ نفتکش حامل نفت که به مقصد چین و هند در حرکت بودند، روز سه‌شنبه از باب المندب بازگشتند.

گزارش این خبرگزاری با استناد به یک منبع امنیت دریایی اضافه می کند: یک نفتکش پس از اصابت موشک در دریای سرخ در عصر چهارشنبه، درخواست کمک اضطراری کرد.

خبرگزاری رویترز سپس با استناد به مقامات آمریکایی افزود: تهدید یمنی ها برای اعمال محاصره در باب المندب می‌ تواند دامنه جنگ را گسترش داده و ارتش ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد.

کد مطلب 6896652

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