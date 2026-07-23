رویترز: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند؛ فشار بر ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رویترز، با استناد به دادههای کشتیرانی اعلام کرد: ۵ نفتکش در دریای سرخ تغییر مسیر دادند تا از تنگه باب المندب اجتناب کنند.
رویترز با استناد به دادههای کشتیرانی در این خصوص اضافه کرد: ۳ نفتکش حامل نفت که به مقصد چین و هند در حرکت بودند، روز سهشنبه از باب المندب بازگشتند.
گزارش این خبرگزاری با استناد به یک منبع امنیت دریایی اضافه می کند: یک نفتکش پس از اصابت موشک در دریای سرخ در عصر چهارشنبه، درخواست کمک اضطراری کرد.
خبرگزاری رویترز سپس با استناد به مقامات آمریکایی افزود: تهدید یمنی ها برای اعمال محاصره در باب المندب می تواند دامنه جنگ را گسترش داده و ارتش ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد.
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