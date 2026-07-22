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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۳

الدیلمی: به عربستان توصیه می‌کنم در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند

الدیلمی: به عربستان توصیه می‌کنم در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به عربستان سعودی توصیه کرد که در سیاست های خود بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدیلمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با المیادین، به عربستان سعودی توصیه کرد که سیاست‌های خود را بازنگری کند و از بی توجهی به خواسته‌های مردم یمن دست بردارد.

وی اضافه کرد: اگر عربستان سعودی به محاصره یمن ادامه دهد، ناوگان‌های غربی هیچ فایده‌ای برای این کشور نخواهند داشت و ریاض باید به حقوق مردم ما احترام بگذارد.

الدیلمی بیان کرد: اقدامات یمنی‌ها از روی احساسات نیست، بلکه بر اساس یک راهبرد روشن برای شکستن محاصره سعودی مدیریت می‌شود. با توجه به غیرقابل تحمل شدن اوضاع، یک اجماع مردمی و همچنین سیاسی در صنعا برای پایان دادن به این محاصره وجود دارد.

پیشتر نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده از دشمن سعودی مقابله می کنیم.

کد مطلب 6895362

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