به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدیلمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با المیادین، به عربستان سعودی توصیه کرد که سیاستهای خود را بازنگری کند و از بی توجهی به خواستههای مردم یمن دست بردارد.
وی اضافه کرد: اگر عربستان سعودی به محاصره یمن ادامه دهد، ناوگانهای غربی هیچ فایدهای برای این کشور نخواهند داشت و ریاض باید به حقوق مردم ما احترام بگذارد.
الدیلمی بیان کرد: اقدامات یمنیها از روی احساسات نیست، بلکه بر اساس یک راهبرد روشن برای شکستن محاصره سعودی مدیریت میشود. با توجه به غیرقابل تحمل شدن اوضاع، یک اجماع مردمی و همچنین سیاسی در صنعا برای پایان دادن به این محاصره وجود دارد.
پیشتر نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره اعلام می کنیم.
وی تاکید کرد: ما برای همه گزینهها آمادهایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده از دشمن سعودی مقابله می کنیم.
نظر شما