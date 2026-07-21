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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

حریق در پاساژ پارسیان تهرانپارس بدون مصدوم مهار شد

حریق در پاساژ پارسیان تهرانپارس بدون مصدوم مهار شد

حریق در طبقه پنجم پاساژ پارسیان واقع در فلکه دوم تهرانپارس بامداد امروز با حضور نیروهای امدادی و آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، یک حریق در طبقه پنجم پاساژ پارسیان واقع در فلکه دوم تهرانپارس به اورژانس گزارش شد.

به دنبال دریافت این گزارش، اورژانس یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتولانس و فرمانده میدان را به محل حادثه اعزام کرد.

با وجود ازدحام جمعیت در محل و انتشار تصاویری از این حادثه در فضای مجازی، خوشبختانه این آتش‌سوزی هیچ مصدومی نداشت و حریق نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

پس از مشخص شدن نبود مصدوم، بخشی از نیروها و خودروهای اعزامی به پایگاه‌های خود بازگشتند و در حال حاضر یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتولانس و فرمانده میدان تا پایان عملیات رفع دود و ایمن‌سازی محل، در کنار نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند.

کد مطلب 6895251

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