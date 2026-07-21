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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

امام جمعه دشتستان: نقش آفرینی مساجد افزایش یابد

امام جمعه دشتستان: نقش آفرینی مساجد افزایش یابد

بوشهر- امام جمعه دشتستان بر نقش‌ آفرینی مساجد و حفظ وحدت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح سه‌شنبه شب در نشست معارفه دبیر جدید قرارگاه پشتیبانی از مساجد شهرستان دشتستان بر نقش‌ آفرینی مساجد و حفظ وحدت تاکید کرد .

امام جمعه دشتستان افزود: فعال و پویا نمودن مساجد غیر فعال و حفظ وحدت میان مردم بر اساس منویات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید است.

در این نشست، اعضا با تأکید بر نقش‌ آفرینی بیش از پیش مساجد در شرایط کنونی کشور، ضرورت بروزرسانی هیئت امنای مساجد شهرستان و صدور احکام جدید را مورد تأکید قرار دادند. همچنین از تلاش و همت ائمه جمعه بخش‌ها در جذب مبلغ در ایام عزاداری ماه محرم قدردانی شد.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان، حجت‌الاسلام محمد عرب را به عنوان دبیر جدید قرارگاه پشتیبانی مساجد شهرستان دشتستان معرفی کرد و از خدمات حجت‌الاسلام سعید توکلیان دبیر سابق قرارگاه تقدیر به عمل آمد.

همچنین احکام مسئولیت سایر اعضای قرارگاه نیز به ایشان تقدیم شد.

کد مطلب 6895256

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