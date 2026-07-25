ناترازی چالشی مقطعی نیست؛۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در البرز وارد مدار شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: استان البرز به دلیل استقرار صدها واحد صنعتی و سهم قابل توجه در تولید دارو، مواد غذایی، صنایع شیمیایی و قطعات صنعتی، بیش از بسیاری از استانهای دیگر از تبعات ناترازی انرژی تأثیر میپذیرد.
فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه مدیریت مصرف انرژی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما تداوم محدودیتها در بخش صنعت میتواند زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی را با چالش مواجه کند.
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، ناترازی انرژی را جدیترین چالش پیش روی صنعت عنوان کرد و گفت: در کنار شرایط خاص کشور، محدودیتهای برق و در ماههای آینده احتمال محدودیت در تأمین گاز، مهمترین دغدغه صنایع به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: طی سال گذشته حدود ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شد و بخشی از برق شهرکهای صنعتی از این طریق تأمین میشود که نقش مؤثری در کاهش خاموشی برخی واحدها داشته است.
البرز نیازمند نگاه متفاوت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه این استان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور است، گفت: مدیریت بار در استانهای صنعتی باید با نگاه متفاوتی انجام شود، زیرا هرگونه اختلال در تولید این استانها، آثار مستقیمی بر بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور خواهد داشت.
وی افزود: از وزارت نیرو خواستهایم محدودیتهای برق در البرز با ملاحظات بیشتری اعمال شود تا ارزش افزوده تولید و مزیت رقابتی صنایع حفظ شود.
دارو و غذا در اولویت
انصاری با اشاره به اولویتبندی صنایع هنگام اعمال محدودیتهای برق اظهار کرد: تلاش شده صنایع دارویی، صنایع غذایی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی در اولویت تأمین برق قرار گیرند.
وی افزود: در واحدهایی که از فیدر اختصاصی برخوردار هستند، تلاش بر این است که از قطع برق جلوگیری شود، اما در برخی شهرکهای صنعتی به دلیل مشترک بودن شبکه برق، امکان تفکیک واحدها وجود ندارد و بخشی از صنایع نیز مشمول مدیریت بار میشوند.
مدیرکل صمت البرز، واحدهای صنعتی با مصرف بیش از دو مگاوات را از جمله آسیبپذیرترین بخشهای تولید دانست و گفت: این واحدها بخش عمدهای از برنامه مدیریت بار را بر عهده دارند و استمرار این وضعیت میتواند ظرفیت تولید کشور را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: اگر مدیریت مصرف تنها بر دوش صنایع باشد، تولید ملی آسیب خواهد دید و لازم است میان بخشهای مختلف مصرف انرژی توازن بیشتری ایجاد شود.
اظهارات مدیران صنعتی و مسئولان اجرایی نشان میدهد مسئله انرژی دیگر صرفاً یک دغدغه زیرساختی نیست، بلکه به موضوعی تعیینکننده برای استمرار تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
فعالان صنعت البرز معتقدند حمایت از توسعه نیروگاههای خورشیدی، تسهیل دسترسی صنایع به سوخت مورد نیاز مولدهای برق و بازنگری در شیوه مدیریت بار، میتواند بخشی از مشکلات امروز واحدهای تولیدی را برطرف کند.
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