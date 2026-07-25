توزیع ۱۵۶۱ تن اقلام اساسی برای هیئات‌ و مواکب حسینی در آذربایجان غربی

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تامین اقلام اساسی اظهار کرد: روند تأمین و توزیع این اقلام از نخستین روز ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، ۴۲۰ تن برنج، ۶۰۵ تن شکر به صورت فله و بسته‌بندی، ۱۲۳تن مرغ منجمد و ۴۱۳ تن روغن برای توزیع میان هیات های مذهبی و مواکب حسینی در نظر گرفته شده است.

اصغری با بیان اینکه این اقلام با هدف پشتیبانی از برگزاری مراسم عزاداری و تأمین نیاز مواکب توزیع می‌شود، تصریح کرد: تأمین این کالاهای اساسی نقش مهمی در خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و زائران اربعین حسینی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: این سازمان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تأمین مستمر اقلام اساسی مورد نیاز هیات‌ها و مواکب را در دستور کار قرار داده است تا روند خدمت‌رسانی به عزاداران و راهیان اربعین بدون وقفه تا پایان ماه صفر ادامه یابد.