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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از آرمان‌های انقلاب

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از آرمان‌های انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های اقتدار ملی در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6895296

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