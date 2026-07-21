https://mehrnews.com/x3cCRm ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷ کد مطلب 6895296 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷ اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از آرمانهای انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های اقتدار ملی در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6895296 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه صد و چهل و سومین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان تجدید پیمان مردم تبریز با رهبری در یکصد و چهلوسومین اجتماع شبانه فریاد های مردم رودسر در حمایت از وطن و نیروهای مسلح در شب ۱۴۳ در حافظه اراک ۱۴۳ شب به نام عهد و حضور ثبت شد شبی از همدلی و مقاومت؛ گرگانیها با حضور مهدی سلحشور گرد هم آمدند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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