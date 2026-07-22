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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵

صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب

صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6896491

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