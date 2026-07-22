https://mehrnews.com/x3cDmK ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6896491 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵ صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6896491 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه در حافظه اراک ۱۴۳ شب به نام عهد و حضور ثبت شد الوند در یکصد و چهلوچهارمین شب؛ اجتماع مردمی در امتداد شبهای حضور مردم ارومیه در تجمع شبانه: «بزن که خوب می زنی» صد و چهل و دومین اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه ضیاءآباد در شب ۱۴۴؛ حضور مردم، نماد استمرار همبستگی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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