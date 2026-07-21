ادعای ترامپ: اصلا هم درد نداشت!/ آمارسازی از تلفات جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، تلفات آمریکا و مدت زمان جنگ علیه ایران را با جنگ‌های قبلی این کشور مقایسه کرد.

ترامپ نوشت:

جنگ افغانستان: ۲۰ سال، ۲۰۰۰ کشته.

جنگ عراق: ۹ سال، ۴۶۰۰ کشته.

جنگ ویتنام: ۱۹ سال و ۵ ماه، ۵۸۲۲۰ کشته.

جنگ کره: ۳ سال و ۱ ماه، ۳۶۵۷۴ کشته.

جنگ ونزوئلا: ۱ روز، ۰ کشته.

درگیری نظامی ایران: ۴ ماه، ۱۸ کشته

این آمار در حالی از سوی ترامپ مطرح می‌شود که با توجه به سانسور گسترده اطلاعات نظامی از سوی واشنگتن، گمانه‌زنی‌هایی درباره بالاتر بودن تلفات واقعی ارتش آمریکا نسبت به ارقام اعلام‌شده وجود دارد.