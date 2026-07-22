الاخبار: آیا رژیم صهیونیستی وارد جنگ مستقیم با ایران می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، کابینه رژیم صهیونیستی دوشنبه در سایه تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسه ای حدود شش ساعته برگزار کرد که به بررسی سناریوهای احتمالی تشدید تنش اختصاص داشت. در این جلسه، تماس تلفنی میان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا برقرار شد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که منافع تل آویو در هر رویارویی جدید، بستگی به ماهیت و اهداف آن دارد». وی افزود که تل‌آویو نمی‌خواهد وارد نبردی کوتاه شود که پس از چند روز و بدون دستیابی به نتایج قاطع، به پایان می‌رسد.

بر اساس گزارشی که به سطوح سیاسی اسرائیل ارائه شده، ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است، اما احتمال گسترش بانک اهداف آمریکا در این جنگ بالا رفته است.

سازمان پخش رژیم صهیونیستی به نقل از دو منبع امنیتی (یکی اسرائیلی و دیگری آمریکایی) مدعی شد که «واشنگتن به تل‌آویو ابلاغ کرده است که قصد دارد حملات خود را علیه ایران در چند روز آینده تشدید کند.» با این حال، دولت آمریکا در مرحله فعلی همچنان ترجیح می‌دهد رژیم صهیونیستی را خارج از دایره حملات نگه دارد تا از واکنش ایران و حمله به سرزمین های اشغالی جلوگیری کند.

کابینه رژیم صهیونیستی در حال حاضر در خصوص ورود به جنگ با ایران، دچار اختلاف نظر شدیدی است. «بتسلئیل سموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی معتقد است که «اسرائیل در حال حاضر مصلحتی در ورود به جنگ ندارد» و بقای تقابل در محدوده عملیات محدود آمریکا و محاصره دریایی، «مناسب‌ترین سناریو برای اسرائیل» است. «یوآف کوئریش»، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی اما خواستار وارد کردن ضربات سنگین به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های ایران شده و مدعی است که این کار می‌تواند براندازی ایران را تسریع کند.

این تفاوت دیدگاه‌ها بازتاب‌دهنده بحثی گسترده‌تر در داخل سرزمین های اشغالی میان دو جریان است که یکی خواستار مداخله مستقیم در این جنگ است و دومی ترجیح می‌دهد تنها به حمایت از عملیات‌های آمریکا اکتفا کند.

در این میان، تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه در حال تجمییع است. سازمان پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد که آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته، تجهیزات و مهمات بیشتری را از اروپا و کشورهای خلیج فارس برای پشتیبانی از جنگنده های آمریکایی به سرزمین های اشغالی منتقل کرده است. در این راستا بیش از ۱۰ فروند هواپیما برای سوخت‌گیری از اروپا و پایگاه العدید قطر وارد سرزمین های اشغالی شده‌اند.

در حالی که منابع صهیونیستی تلاش دارند این تحرکات را در چهارچوب بازآرایی جبهه جنگی علیه ایران معرفی کنند، به نظر می‌رسد ارتش آمریکا، انتقال این تجهیزات به سرزمین‌های اشغالی از کشورهای منطقه را در راستای فرار قطعات نظامی گران قیمت خود از حملات موشکی ایرانی‌ها، در دستور کار خود قرار داده است.

برخی منابع نظامی صهیونیست در این رابطه گزارش داده‌اند که انتقال هواپیماها به داخل سرزمین‌های اشغالی، در مقایسه با حضور آن‌ها در پایگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، حفاظت بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌کند. این منابع در عین حال نگران هستند که استقرار این هواپیماها مخاطرات بیشتری برای تل آویو به دنبال داشته باشد؛ زیرا ممکن است به ایران دلیلی برای حمله به سرزمین‌های اشغالی بدهد. روزنامه «یسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی نوشت که «نیروهای آمریکایی پیش از این بخشی از ناوگان نظامی خود را از خلیج فارس به اردن منتقل کرده‌ بودند تا آن‌ها را از برد موشک‌های ایران دور کنند، اما این کشور مورد حملات سنگین ایران قرار گرفت.

این منبع افزود که «میزبانی رژیم صهیونیستی از هواپیماها و تأسیسات نظامی آمریکا، می‌تواند رژیم صهیونیستی را در لیست اهداف ایران قرار دهد.